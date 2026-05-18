الإثنين 18 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
«نادي الثقة» يحافظ على صدارة دوري السلة للكراسي المتحركة

18 مايو 2026 19:30


دبي (وام)
واصل نادي الثقة للمعاقين تصدره لدوري كرة السلة على الكراسي المتحركة «5×5» للموسم الرياضي 2025-2026، عقب ختام منافسات الجولة التاسعة من البطولة التي تنظمها اللجنة البارالمبية الوطنية، وأقيمت أمس.
ونجح نادي الثقة في حسم قمة الجولة بعدما تغلب على مضيفه نادي عجمان لذوي الإعاقة بنتيجة 54-35، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة، محافظاً على الصدارة بفارق المواجهات المباشرة أمام نادي دبي لأصحاب الهمم.
وفي المباراة الثانية، فاز نادي دبي لأصحاب الهمم على نادي خورفكان للمعاقين بنتيجة 62-52، في اللقاء الذي أقيم على ملعبه، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، ويعزز حظوظه في المنافسة على اللقب، فيما تجمد رصيد خورفكان عند 11 نقطة في المركز الثالث.
وعقب ختام الجولة التاسعة حل بالمركز الأول نادي الثقة للمعاقين برصيد 14 نقطة، يليه نادي دبي لأصحاب الهمم بـ14 نقطة، ثم نادي خورفكان للمعاقين بـ11 نقطة، ونادي العين لأصحاب الهمم بـ8 نقاط، فيما حل نادي عجمان لذوي الإعاقة خامساً برصيد 7 نقاط.

