الإثنين 18 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جماهير خورفكان تترقب الإدارة الجديدة

جماهير خورفكان تترقب الإدارة الجديدة
18 مايو 2026 20:00


فيصل النقبي (خورفكان)
تترقب جماهير خورفكان الإعلان الرسمي عن إعادة تشكيل الإدارة الجديدة لشركة كرة القدم من أجل الإسراع في حسم العديد من الملفات المهمة المتعلقة بالموسم الجديد، وفي مقدمتها ملف التعاقدات واللاعبين الأجانب والجهاز الفني، إلى جانب ترتيبات المعسكر الخارجي والاستعدادات المقبلة.
وتنتظر الجماهير وضوح الصورة بشأن مصير عدد من المحترفين الأجانب، يتقدمهم المغربي طارق تيسودالي ومواطنه سليم أملاح، إضافة إلى بقية عناصر الفريق الأجنبية، في ظل رغبة الإدارة المقبلة في تقييم المرحلة الماضية بصورة كاملة قبل اتخاذ القرارات النهائية المتعلقة بالتجديد أو التغيير.
كما يترقب الجمهور حسم ملف المدرب الكرواتي دامير كزرنار، الذي قاد الفريق خلال المرحلة الأخيرة من الموسم، وسط انقسام جماهيري بين المطالبة باستمراره بعد تحسن نتائج الفريق، وبين الاتجاه نحو البحث عن جهاز فني جديد يقود المرحلة المقبلة.
ومن المنتظر كذلك أن تباشر الإدارة الجديدة فور اعتمادها ملفات المعسكر الخارجي وبرنامج الإعداد، إلى جانب دعم صفوف الفريق بعدد من العناصر المحلية والأجنبية، استعداداً للموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين، الذي تطمح فيه جماهير خورفكان لرؤية فريقها بصورة أكثر استقرارًا ومنافسة.

أخبار ذات صلة
الشارقة يهزم خورفكان 3-1 في جولة الختام
خورفكان يكرّر سيناريو ضياع النقاط في الوقت القاتل
خورفكان
نادي خورفكان
دوري المحترفين
رابطة دوري المحترفين
آخر الأخبار
تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة يوم عرفة وعيد الأضحى
تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة يوم عرفة وعيد الأضحى
اليوم 13:37
جماهير خورفكان تترقب الإدارة الجديدة
الرياضة
جماهير خورفكان تترقب الإدارة الجديدة
اليوم 20:00
21 ميدالية حصاد نادي الشارقة للمرأة في كأس القوس والسهم
الرياضة
21 ميدالية حصاد نادي الشارقة للمرأة في كأس القوس والسهم
اليوم 19:45
مقر دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة
اقتصاد
6440 رخصة صادرة ومجددة بالشارقة خلال أبريل بنمو 3%
اليوم 19:42
«نادي الثقة» يحافظ على صدارة دوري السلة للكراسي المتحركة
الرياضة
«نادي الثقة» يحافظ على صدارة دوري السلة للكراسي المتحركة
اليوم 19:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©