جماهير خورفكان تترقب الإدارة الجديدة



فيصل النقبي (خورفكان)

تترقب جماهير خورفكان الإعلان الرسمي عن إعادة تشكيل الإدارة الجديدة لشركة كرة القدم من أجل الإسراع في حسم العديد من الملفات المهمة المتعلقة بالموسم الجديد، وفي مقدمتها ملف التعاقدات واللاعبين الأجانب والجهاز الفني، إلى جانب ترتيبات المعسكر الخارجي والاستعدادات المقبلة.

وتنتظر الجماهير وضوح الصورة بشأن مصير عدد من المحترفين الأجانب، يتقدمهم المغربي طارق تيسودالي ومواطنه سليم أملاح، إضافة إلى بقية عناصر الفريق الأجنبية، في ظل رغبة الإدارة المقبلة في تقييم المرحلة الماضية بصورة كاملة قبل اتخاذ القرارات النهائية المتعلقة بالتجديد أو التغيير.

كما يترقب الجمهور حسم ملف المدرب الكرواتي دامير كزرنار، الذي قاد الفريق خلال المرحلة الأخيرة من الموسم، وسط انقسام جماهيري بين المطالبة باستمراره بعد تحسن نتائج الفريق، وبين الاتجاه نحو البحث عن جهاز فني جديد يقود المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر كذلك أن تباشر الإدارة الجديدة فور اعتمادها ملفات المعسكر الخارجي وبرنامج الإعداد، إلى جانب دعم صفوف الفريق بعدد من العناصر المحلية والأجنبية، استعداداً للموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين، الذي تطمح فيه جماهير خورفكان لرؤية فريقها بصورة أكثر استقرارًا ومنافسة.