21 ميدالية حصاد نادي الشارقة للمرأة في كأس القوس والسهم



الشارقة (وام)

حققت لاعبات الشارقة في لعبة القوس والسهم نتائج مبهرة في الجولات التأهيلية والنهائية لبطولة كأس الإمارات داخل الصالات للقوس والسهم عبر مختلف الفئات والتي اختتمت أمس في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة بمشاركة نخبة من الأندية المتخصصة من مختلف إمارات الدولة.

فقد أحرزت علياء فيصل الشرع ذهبية القوس المحدب تحت 12 سنة تلتها فاطمة يوسف والميدالية الفضية فيما جاءت سلامة آل علي في المركز الثالث ليحتكر نادي الشارقة الرياضي للمرأة منصة التتويج كاملة في هذه الفئة.

وتوّجت شمة جاسم الكعبي بذهبية القوس المحدب تحت 15 سنة وأضافت شهد جوهر الميدالية البرونزية فيما حققت مها ثامر الشامسي فضية القوس المركب تحت 15 سنة.

وعلى صعيد الفرق واصل النادي حضوره القوي بتحقيق ذهبيتين في القوس المحدب لفئتي تحت 12 سنة وتحت 15 سنة عبر الفرق وهو ما عكس الانسجام الفني والتطور الواضح في الفئات العمرية.

ضم الفريق الأول علياء فيصل الشرع وسلامة آل علي وإيلما سيجري فيما مثّل الفريق الثاني شمة الكعبي وشهد جوهر وكامبريا باتينو.

وأشارت زخر تاجايفا مدربة فريق القوس والسهم في نادي الشارقة الرياضي للمرأة إلى أن المنافسات داخل الصالات تختلف عن البطولات الخارجية كونها تُظهر الفوارق الفنية الدقيقة بين اللاعبات بشكل أوضح في ظل غياب تأثيرات الطقس والعوامل الخارجية.

كانت منافسات الأسبوع الأول من البطولة قد شهدت نتائج مميزة للاعبات الشارقة في الجولات التأهيلية والنهائية.

ففي الجولات التأهيلية تألقت لاعبات القوس المحدب تحت 18 سنة بعدما جاءت مريم عبدالله في المركز الثاني وآمنة الحمادي في المركز الثالث وفي فئة السيدات للقوس المحدب واصلت سنيهال ديفاكار نتائجها المميزة بإحراز المركز الأول تلتها حصة العوضي في المركز الثاني.

وفي القوس المركب أحرزت مروة سلمان البلوشي المركز الأول في فئة تحت 18 سنة فيما سجلت لاعبات الشارقة تفوقاً واضحاً في فئة تحت 21 سنة عبر سارة المازمي التي جاءت أولًا وميثاء النعيمي التي حلّت ثانية وواصلت آمنة العوضي تألقها بإحراز المركز الأول في فئة السيدات.

وفي القوس المحدب للسيدات أحرزت حصة العوضي الميدالية الذهبية فيما جاءت سنيهال ديفاكار في المركز الثاني وفي القوس المركب للسيدات واصلت آمنة العوضي تفوقها بتحقيق الميدالية الذهبية.

و تألقت سارة المازمي بإحراز ذهبية القوس المركب تحت 21 سنة تلتها ميثاء النعيمي بالميدالية الفضية فيما نالت مروة سلمان الفضية في القوس المركب تحت 18 سنة.

وفي القوس المحدب تحت 18 سنة أحرزت وداد الزرعوني الميدالية الفضية ومريم عبدالله الميدالية البرونزية بينما حققت عائشة افتخار برونزية فئة تحت 21 سنة.

وعلى صعيد منافسات الفرق توّج نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالميدالية الذهبية في القوس المركب للسيدات عبر الثلاثي حصة العوضي وعائشة افتخار وسنيهال ديفاكار إلى جانب ثلاث فضيات أخرى في منافسات الفرق جاءت في القوس المحدب تحت 18 سنة والقوس المركب تحت 21+18.

وأكدت مي العامري نائب مدير نادي الشارقة الرياضي للمرأة أن النتائج التي تحققت في البطولة تعكس تطور العمل الفني واستمرارية البناء في مختلف الفئات العمرية، مشيرة إلى أن تنوع منصات التتويج بين الفئات السنية والسيدات يعكس اتساع قاعدة اللاعبات وقدرة الفريق على الحفاظ على حضوره التنافسي.