ليفاندوفسكي يودع برشلونة.. من يملأ هذا الفراغ؟

معتز الشامي (أبوظبي)

عندما قرر برشلونة التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي في صيف 2022، بدا القرار للكثيرين مغامرة محفوفة بالمخاطر، نادٍ يعاني ماليا، ومهاجم يبلغ 33 عاماً قادم من سنوات مجد طويلة مع بايرن ميونيخ، مقابل 45 مليون يورو، رغم تبقي عام واحد فقط في عقده، وقتها، اعتقد كثيرون أن برشلونة يدفع ثمن الاسم لا المستقبل.

لكن بعد أربع سنوات، يغادر النجم البولندي «كامب نو» بصورة مختلفة تماماً.. ليس كلاعب كبير مرّ من هنا، بل كواحد من أهم مهاجمي برشلونة في العصر الحديث.

ليفاندوفسكي لم يأتِ إلى برشلونة في أفضل ظروف النادي، فالفريق كان يترنح بعد رحيل ليونيل ميسي، والهوية مهزوزة، والطموحات متراجعة إلى حد أن مجرد التأهل لدوري أبطال أوروبا كان يُعد إنجازاً، وسط هذه الفوضى، احتاج برشلونة إلى قائد يعيد الثقة داخل الملعب وخارجه، فكان ليفاندوفسكي هو الرجل المناسب.

جاءت النتائج مدوية، وخلال أربع سنوات، حصد المهاجم البولندي 3 ألقاب دوري إسباني، وكأس ملك إسبانيا، و3 ألقاب سوبر إسباني، ليصبح أحد أكثر اللاعبين تأثيراً في مرحلة إعادة بناء النادي.

أما أرقامه الفردية، فتؤكد حجم التأثير: 119 هدفاً في 191 مباراة، إلى جانب 24 تمريرة حاسمة، ليضع اسمه ضمن قائمة أفضل 15 هدافاً في تاريخ برشلونة، وهو إنجاز استثنائي بالنظر إلى قصر الفترة الزمنية.

لكن إرث ليفاندوفسكي لم يكن بالأرقام فقط، فالمهاجم المخضرم لعب دور القائد والقدوة، وساهم في توجيه جيل الشباب الجديد، وعلى رأسهم لامين يامال وباو كوبارسي، خاصة مع التحول الذي شهده الفريق في عهد هانسي فليك، حيث لم يعد ليفاندوفسكي النجم الأول، بل أصبح عنصر الخبرة الذي يمنح التوازن للمشروع.

ورغم تراجع دوره الأساسي هذا الموسم، بعدما شارك بديلاً في عدد كبير من مباريات الليجا، فإن رحيله يبدو قراراً منطقياً للطرفين؛ برشلونة يبحث عن مهاجم للمستقبل، بينما يفكر اللاعب في تحدٍ جديد ربما يكون في الدوري الأميركي أو السعودي.

الأسماء المطروحة لخلافته تكشف حجم الفراغ المنتظر، إذ يضع برشلونة الأرجنتيني جوليان ألفاريز على رأس أولوياته، مع متابعة أسماء أخرى مثل فيكتور أوسيمين وجواو بيدرو.

ولم يمنح ليفاندوفسكي لبرشلونة أهدافاً فقط، بل أعاد للنادي شخصيته وهيبته في مرحلة كانت تحتاج إلى قائد يعرف طريق البطولات، وعندما يعود يوماً إلى كتالونيا، لن يعود كلاعب سابق فقط، بل كأسطورة أعادت برشلونة إلى مكانه الطبيعي.