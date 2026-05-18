الثلاثاء 19 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تتويج الفائزين في بطولة الفجيرة للتنس

تتويج الفائزين في بطولة الفجيرة للتنس
18 مايو 2026 23:47

 
الفجيرة (وام)

أخبار ذات صلة
سينر يحرز لقب دورة روما
سينر إلى نصف نهائي دورة روما برقم قياسي جديد


توّج عبد الغفور بهروزيان، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس الفائزين بمنافسات بطولة الفجيرة للتنس التي أُقيمت بدعم ورعاية الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، رئيس نادي الفجيرة للتنس، ونظّمها اتحاد الإمارات للتنس والبادل، بمشاركة 172 لاعباً ولاعبة.
وأسفرت أبرز النتائج عن فوز اللبناني جيوفاني سماحة بلقب فئة الرجال، فيما تُوّجت البلغارية إيفا بوسعادة بلقب فئة السيدات.
شهدت منافسات فئة 14 سنة وصول الثنائي الإماراتي الشقيقين محمد وعلي صالح آل علي إلى المباراة النهائية، في إنجاز متكرر يعكس تطورهما اللافت، حيث حسم محمد آل علي اللقب بعد مواجهة تنافسية قوية.
وتُعد البطولة إحدى محطات سلسلة «الطريق إلى مبادلة»، التي تهدف إلى اكتشاف المواهب وصقلها على مستوى اللعبة.
وتقدم عبد الغفور بهروزيان بالشكر والتقدير إلى راعي البطولة الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، وإلى اتحاد الإمارات للتنس والبادل، مثمناً الدعم الكبير الذي أسهم في نجاح الحدث.
وقال إن نجاح النسخة الحالية دفع النادي إلى وضع خطة منتظمة لتنظيمها، لتضاف إلى أجندة النادي السنوية، وتماشياً مع خططه في تنويع نوعية البطولات التي يستضيفها.
وهنأ بهروزيان اللاعبين الشقيقين محمد وعلي آل علي، مشيداً بما يمتلكانه من إمكانيات فنية مميزة، مؤكداً أن مثل هذه البطولات ستستمر بشكل سنوي نظراً لأهميتها في نشر ثقافة ممارسة التنس، ودورها في تطوير اللاعبين والارتقاء بمستوى اللعبة.

التنس
الفجيرة
بطولة الفجيرة الدولية
راشد بن حمد الشرقي
آخر الأخبار
تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة يوم عرفة وعيد الأضحى
تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة يوم عرفة وعيد الأضحى
اليوم 13:37
شاكيرا تغادر قاعة المحكمة في برشلونة (أرشيفية)
الترفيه
شاكيرا تستعيد 55 مليون يورو.. في قضية
19 مايو 2026
شعار مجلس حكماء المسلمين
الأخبار العالمية
مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة استهداف محيط محطة براكة
19 مايو 2026
منتسبو «ربع قرن للمسرح» يشاركون في المرحلة الدولية من برنامج المسرح الرقمي بالصين
الترفيه
«ربع قرن للمسرح» يشارك في «المسرح الرقمي» بالصين
اليوم 23:53
تتويج الفائزين في بطولة الفجيرة للتنس
الرياضة
تتويج الفائزين في بطولة الفجيرة للتنس
اليوم 23:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©