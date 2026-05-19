مودريتش على أعتاب التاريخ بالمونديال الخامس

19 مايو 2026 08:24

علي معالي (أبوظبي)
أكد لوكا مودريتش مرة أخرى مكانته الأيقونية كرمز لكرة القدم الكرواتية، بعدما تم استدعاؤه إلى كأس العالم 2026 وهو في سن الأربعين، مع إعلان المدرب زلاتكو داليتش عن قائمة أولية تضم 26 لاعباً و7 أسماء احتياطية، للتحضير لأكبر مهرجان كرة قدم في العالم الذي يقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ستكون المرة الخامسة في مسيرة مودريتش الذي يلعب مع ميلان الإيطالي في كأس العالم، حيث شارك مودريتش في كأس العالم 2006، 2014، 2018 و2022، بينما غاب مع منتخب بلاده عن بطولة كأس العالم 2010.
ومع مشاركته في كأس العالم 2026، ينضم مودريتش إلى مجموعة نادرة من الأساطير الذين شاركوا في خمس بطولات كأس عالم، مثل الألماني لوثار ماتيوس، والمكسيكي رافا ماركيز ومواطنه أندريس جواردادو.
وخلال المونديال المقبل، سوف يصل مودريتش أيضاً إلى إنجاز 200 مباراة دولية مع كرواتيا، وهو رقم يعكس المكانة المميزة لهذا اللاعب في كرة القدم الكرواتية.
وتحت قيادة المدرب الكرواتي الحالي، فإن مودريتش ليس فقط القائد المهني، بل هو أيضاً محور الرحلة على مر السنين، بعدما قدم مساهمة كبيرة في مساعدة منتخب البلقان على الفوز بالمركز الثاني في كأس العالم 2018، والمركز الثالث في كأس العالم 2022، وهما حدثان تاريخيان لكرة القدم في هذا البلد.
وتدخل كرواتيا كأس العالم 2026 بقوة مشتركة من الخبرة والشباب، بالإضافة إلى مودريتش، يمتلك الفريق العديد من الأسماء البارزة مثل ماتيو كوفاتشيتش، يوسكو جفارديول وماريو باساليتش.

 

رئيس الدولة يوجّه باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة
