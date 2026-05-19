الرياضة

ويمبانياما يهزم جلجيوس.. سبيرز ينتزع فوزاً ثميناً من أرض ثاندر

19 مايو 2026 09:39

لوس أنجلوس (أ ف ب)
تفوّق العملاق الفرنسي لسان أنتونيو سبيرز فيكتور ويمبانياما، في مواجهته مع النجم الكندي لأوكلاهوما سيتي ثاندر شاي جلجيوس-ألكسندر، وقاد فريقه إلى انتزاع فوز ملحمي 122-115 بعد وقتين إضافيين، في المباراة الأولى من نهائي المنطقة الغربية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وسجّل ويمبانياما 41 نقطة مع 24 متابعة، فارضاً وقتاً إضافياً ثانياً بثلاثية رائعة، قبل أن يحرز تسعاً من نقاط سبيرز الأربع عشرة في الوقت الإضافي الثاني، فألحق سان أنتونيو بحامل اللقب خسارته الأولى في هذه الأدوار الإقصائية.
وخاض النجم الفرنسي البالغ 22 عاماً 49 دقيقة، متفوّقاً على نجم ثاندر جلجيوس-ألكسندر، الذي تسلّم جائزة أفضل لاعب في الموسم للمرة الثانية توالياً قبل انطلاق اللقاء.
وسجّل جلجيوس-ألكسندر 24 نقطة، متجاوزاً بداية بطيئة وقاد محاولة ثاندر للعودة، بعدما تأخر بفارق عشر نقاط في الربع الأخير.
لكن ويمبانياما وسبيرز خرجا منتصرين في هذه المواجهة القوية بين صاحبي أفضل سجلين في الموسم المنتظم.
وسيحاول ثاندر الذي اكتسح فينيكس صنز ولوس أنجلوس ليكرز بقيادة «الملك» ليبرون جيمس في الدورين الأولين دون خسارة، استعادة التوازن عندما يستضيف المباراة الثانية الأربعاء، قبل أن تنتقل السلسلة إلى سان أنتونيو لخوض المباراتين الثالثة والرابعة الجمعة والسبت.
وسيواجه الفائز في هذه السلسلة، إما نيويورك نيكس، أو كليفلاند كافالييرز، في نهائي الدوري.

رئيس الدولة يوجّه باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة
