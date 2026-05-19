الصراع الثلاثي على اللقب يشعل الجولة الأخيرة بالدوري المصري

القاهرة(د ب أ)

لأول مرة منذ سنوات عديدة، تسود حالة من الترقب الشديد وسط تنافس قوي وشرس حتي الجولة الأخيرة، من منافسات مجموعة التتويج لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويترقب الجميع تحديد هوية البطل والفرق التي ستشارك في النسخة المقبلة لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية، حيث يبقي الصراع مشتعلاً بين الفرق الثلاث الزمالك وبيراميدز والأهلي علي الترتيب نحو حصد اللقب، والمراكز المؤهلة للمشاركة القارية.

وتقام مباريات الجولة الأخيرة من منافسات مجموعة التتويج في توقيت واحد لضمان تكافؤ الفرص، حيث يلتقي غداً الأربعاء الزمالك مع سيراميكا كليوباترا باستاد القاهرة، وبيراميدز مع سموحة باستاد الدفاع الجوي، والمصري البورسعيدي مع الأهلي في استاد الجيش المصري ببرج العرب.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب البطولة برصيد 53 نقطة يلية بيراميدز بـ51 نقطة والأهلي (حامل اللقب) ثالثاً بـ50 نقطة ، فيما سيكون هناك صراع من نوع آخر يحسمه الاتحاد المصري لكرة القدم علي المتأهل الثاني للمشاركة في بطولة الكونفيدرالية ما بين سيراميكا، رابع بطولة الدوري، وزد وصيف بطولة كأس مصر والتي توج بها فريق بيراميدز قبل أيام.

ويحتاج الزمالك للتعادل فقط في مباراة سيراميكا لاستعادة لقب الدوري الغائب عن خزينة بطولاته، بينما يحتاج بيراميدز للفوز علي سموحة وخسارة الزمالك للتتويج بالمسابقة من أجل حصد الثنائية المحلية لأول مرة في تاريخه.

في المقابل، يحتاج الأهلي للحفاظ علي لقب الدوري، الفوز أولاً على المصري وخسارة الزمالك وتعادل بيراميدز على الأقل في المباريات التي ستقام بنفس التوقيت.

وأعلن اتحاد الكرة المصري تعيين طاقم تحكيم ألماني للقاء الزمالك مع سيراميكا كليوباترا بقيادة ساشا ستيجمان، فيما يدير مباراة بيراميدز وسموحة طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود ناجي، وطاقم تحكيم مصري لمباراة المصري البورسعيدي والأهلي بقيادة أمين عمر .

ورغم أن الزمالك صاحب الفرص الأكبر للفوز بالدوري، باعتباره الفريق الوحيد الذي لا ينتظر هدايا منافسيه بل يكفيه التعادل أمام فريق يلعب بلا طموح وهو سيراميكا، فإن الفريق الأبيض يعاني نفسياً بسبب خسارته على ملعبه وأمام جماهيره لقب الكونفيدرالية يوم السبت الماضي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بضربات الترجيح.

وحرص معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، علي دخول لاعبيه في معسكر مغلق مبكر لمدة يومين، لتوفير الهدوء ولم الشمل وعلاجهم نفسيا قبل تلك الموقعة الصعبة.

ويفقد الزمالك جهود حارس مرماه المهدي سليمان، وعمر جابر للإصابة، فيما يفرض الغموض علي محمود حمدي الونش ومحمد إسماعيل، ووافقت إدارة سيراميكا كليوباترا علي منح حصتها من تذاكر المباراة للزمالك، ليكون هو صاحب الحضور الكامل في الملعب.

من جانبه، يسعي بيراميدز لتحقيق الفوز علي حساب سموحة والثأر من خسارته المباغتة 1 / 2 في الدور الأول أمام الفريق السكندري، منتظراً خسارة الزمالك أمام سيراميكا، للفوز بالمسابقة لأول مرة في تاريخه وحصد الثنائية، في حين تبدو مهمة الأهلي صعبة للغاية في التتويج بلقب الدوري، نظراً لأنه يحتاج للفوز علي المصري في انتظار هدايا منافسيه.

ويبدو أن أخف الأضرار بالنسبة للأهلي هو التواجد في المركز الثاني بترتيب الدوري، المؤهل للمشاركة ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل، لكن هذا يتطلب الفوز على المصري وخسارة الزمالك أو تعادل بيراميدز.

وتعرض الأهلي لأزمة مفاجئة في الساعات الأخيرة تمثلت في تعرض مدربه الدنماركي ييس توروب لوعكة صحية تسببت في دخوله المستشفي، ولم يغادر إلى المعسكر المبكر قبل مباراة المصري بيومين، وسوف يتم حسم موقفه من قيادة الفريق في المباراة اليوم الثلاثاء.