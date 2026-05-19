«أصغر هدافي المونديال».. 68 عاماً من الصمود!

واشنطن (د ب أ)

على مدار تاريخ بطولة كأس العالم لكرة القدم، كانت الأهداف دائماً هي اللحظات الأكثر إثارة التي تنتظرها الجماهير، لكن بعض هذه الأهداف اكتسبت قيمة خاصة لأنها جاءت من لاعبين في سنٍّ صغيرة للغاية.فبينما يحتاج كثير من النجوم إلى سنوات طويلة للوصول إلى أكبر مسرح كروي في العالم، نجح عدد من المواهب الشابة في اقتحام البطولة مبكراً وتسجيل أهدافهم الأولى وهم لا يزالون في مرحلة المراهقة، ليكتبوا أسماءهم بحروف من ذهب في سجلات التاريخ منذ البداية.

ويظل الأسطورة البرازيلية بيليه الاسم الأبرز في هذه القائمة، إذ يحتفظ بلقب أصغر من سجّل في تاريخ المونديال حتى اليوم. فقد سجّل هدفه الشهير في مرمى ويلز وهو في عمر 17 عاماً و239 يوماً خلال دور الثمانية بكأس العالم 1958 التي استضافتها السويد، ونجح يومها في قيادة منتخب البرازيل إلى الفوز بهذا الهدف التاريخي.

ولم يكن ذلك الهدف مجرد رقم قياسي، بل كان بداية انطلاقة أسطورية لواحد من أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، حيث واصل بيليه تألقه في البطولة وساهم في تتويج البرازيل باللقب.

وفي المركز الثاني يأتي المكسيكي مانويل روزاس، الذي سجّل هدفه بعمر 18 عاماً و93 يوماً خلال النسخة الأولى من كأس العالم 1930، في المباراة التي جمعت منتخب المكسيك بمنتخب الأرجنتين، ومع تطوّر كرة القدم وازدياد سرعة اللعب وقوة المنافسة، استمرت المواهب الشابة في فرض نفسها على أكبر مسرح كروي في العالم. ففي السنوات الأخيرة، شهدت البطولة ظهور عدد من النجوم الشباب الذين تمكّنوا من دخول هذه القائمة المميزة.

ومن أبرز هؤلاء الإسباني جافي، الذي سجّل هدفه بعمر 18 عاماً و110 أيام خلال فوز منتخب إسبانيا على منتخب كوستاريكا بنتيجة 7/ صفر في دور المجموعات من كأس العالم 2022 في قطر، ليصبح أحد أصغر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في تاريخ المونديال.

كما تضم القائمة النجم الإنجليزي السابق مايكل أوين، الذي أعلن عن نفسه بقوة في كأس العالم 1998، عندما سجّل هدفه الأول بعمر 18 عاماً و190 يوماً خلال مواجهة منتخب رومانيا في دور المجموعات.

ومن بين الأسماء التي سطعت مبكراً أيضاً الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل هدفه الأول في المونديال بعمر 18 عاماً و357 يوماً خلال فوز منتخب الأرجنتين الكبير 6/ صفر على منتخب صربيا والجبل الأسود لكرة القدم في كأس العالم 2006.

وكان ذلك الهدف بداية مسيرة طويلة لميسي في البطولة انتهت لاحقا بتتويجه باللقب مع الأرجنتين في نسخة عام 2022 بقطر.

كما شهدت بطولة كأس العالم 2014 بروز اسم الأميركي جوليان جرين الذي سجل هدفا تاريخيا بعد دقيقتين فقط من دخوله إلى أرض الملعب في مواجهة منتخب بلجيكا لكرة القدم في دور ال16، ليصبح أحد أصغر اللاعبين الذين يسجلون في الأدوار الإقصائية.

وتضم القائمة أيضا أسماء بارزة أخرى مثل البلجيكي ديفوك أوريجي الذي سجل هدف الفوز لمنتخب بلاده أمام منتخب روسيا لكرة القدم في نسخة 2014، والإنجليزي جود بيلينجهام الذي هز الشباك مع منتخب بلاده بعمر 19 عاماً و145 يوماً خلال مواجهة منتخب إيران في نسخة 2022.

ولا يمكن إغفال الفرنسي كيليان مبابي، الذي سجل هدفه الأول في المونديال بعمر 19 عاماً و183 يوماً خلال فوز منتخب فرنسا على منتخب بيرو في مونديال 2018، قبل أن يواصل تألقه ويقود منتخب بلاده إلى التتويج بلقب البطولة نفسها، كما تضم قائمة أصغر الهدافين مجموعة من النجوم الذين سجلوا أسمائهم في سجلات التاريخ بشكل مبكر للغاية.