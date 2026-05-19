معسكر المغرب يجهز الشراع الحديث لبطولة العالم

علي معالي (أبوظبي)

دخل المنتخب الوطني للشراع الحديث، معسكره الإعدادي بمدينة طنجة المغربية للمشاركة في بطولة العالم المقبلة بالدنمارك، وذلك حتى 3 يونيو المقبل.

وتضم بعثة المنتخب 5 لاعبين هم: عبدالله الزبيدي، مروى الحمادي، اليازية الحمادي، سلطان العويس، وضحى البشر، إلى جانب زهير اللباط، المدير الفني لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث.

من جانبه، أكد محمد العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الشراع والتجديف الحديث، أن معسكر المغرب يشكّل محطة مهمة ضمن سلسلة المعسكرات الداخلية والخارجية، التي ينظّمها الاتحاد للمنتخب الوطني، مشيراً إلى أن البرنامج الإعدادي يهدف إلى تجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة للاستحقاقات المقبلة.

من جهته، أوضح زهير اللباط، أن المعسكر يحظى بمتابعة فنية وبدنية احترافية خاصة برياضيي النخبة، من خلال برامج تدريبية متطورة تعتمد على أحدث التقنيات التكنولوجية، بما يتيح متابعة تطور الرياضيين ورفع كفاءتهم الفنية والبدنية.