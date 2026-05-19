دي تسيربي: الكل يريد هبوط توتنهام وهذا أكبر حافز لنا

لندن (رويترز)

حث روبرتو دي تسيربي مدرب توتنهام هوتسبير، لاعبيه على استغلال سخرية المنافسين ​كدافع في معركة النجاة من الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويحتاج توتنهام، الذي يتقدم بفارق ⁠نقطتين عن وستهام يونايتد صاحب أول مراكز ​الهبوط، نقطتين من مباراتيه المتبقيتين ​لضمان البقاء ‌بدوري الأضواء، كما أن ⁠نقطة ​واحدة من المرجح أن تكفيه بفضل فارق الأهداف الكبير لصالحه.

ويواجه توتنهام، الذي كان آخر هبوط له من دوري الأضواء ‌عام 1977، غريمه اللندني تشيلسي في وقت ‌لاحق اليوم الثلاثاء، ويمكنه أن يتوقع سماع الكثير من الهتافات من الجماهير بشأن ​موسمه الكارثي.

وقال المدرب الإيطالي للصحفيين: "يتعين علينا إيجاد حافز جديد من هذه الضغوط. إذا كان الجميع يريد هبوط توتنهام، فهذا يمثل دافعاً كبيراً لي ‌وأتمنى أن يكون ​كذلك للاعبين أيضاً.

"يجب أن نتقبل أن كرة القدم ممتعة بسبب هذه التنافسية. من الرائع أن نتخيل أنفسنا ونحن ​نحتفل بالفوز ‌في ⁠ملعبهم....

"الفخر حافز ‌مذهل. إذا كان ‌الجميع يريد هبوط توتنهام، فإنني أرى أن هذا يجب أن ⁠يكون الدافع الأكبر لكل لاعب ومشجع في ​توتنهام ولكل من يعمل داخل هذا النادي".

وينهي توتنهام موسمه على أرضه أمام إيفرتون يوم الأحد المقبل. وتتبقى لوستهام يونايتد مباراة واحدة فقط يخوضها على ​ملعبه ضد ليدز يونايتد.