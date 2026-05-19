قرية الـ13 ألف نسمة تكتب التاريخ.. إلفرسبيرج في «البوندسليجا»

معتز الشامي (أبوظبي)

صنع فريق من قرية يبلغ عدد سكانها 13 ألف نسمة فقط التاريخ، بتأهله ليصبح النادي رقم 59 الذي يلعب في الدوري الألماني (البوندسليجا) في تاريخ المسابقة الألمانية العريقة.

وسيصبح إلفرسبيرج أحد أصغر الأندية التي لعبت في الدوري الألماني الممتاز، بعد ضمانه الصعود المباشر في الجولة الأخيرة من موسم 2025/26 من دوري الدرجة الثانية، بفوزه على فريق بروسن مونستر.

ويبلغ عدد سكان مدينة سبيسن-إلفرسبيرج نحو 13000 نسمة، وستكون أصغر مدينة يتم تمثيلها في الدوري الألماني.

واقترب إيلفرسبيرج من الصعود الموسم الماضي، لكنه خسر أمام هايدنهايم في مباراة فاصلة، لتحديد الصعود والهبوط في الدوري الألماني.

وكان النادي، الذي تأسس عام 1907، ويقع مقره في ولاية سارلاند الصغيرة، جنوب غرب ألمانيا، يلعب في دوري الدرجة الرابعة الإقليمي حتى موسم 2021-2022، ولم يسبق له اللعب في دوري الدرجة الثانية حتى موسم 2023-2024.

ويخضع ملعب النادي حالياً لعملية تجديد ليتوافق مع متطلبات الدوري الألماني، ومن المتوقع أن ترتفع سعته إلى 15000 متفرج بحلول ربيع 2027.

وسينضم شالكه إلى إيلفرسبيرج في الدوري الألماني الموسم المقبل، بعد فوزه بلقب دوري الدرجة الثانية، وعودته إلى دوري الأضواء بعد غياب دام 3 سنوات.

وستقام مباراة تحديد الصعود والهبوط بين فولفسبورج وبادربورن، اللذين احتلا المركز السادس عشر في دوري الأضواء، والثالث في دوري الدرجة الثانية، على التوالي.

لكن ما هي قصة نادي إلفرسبيرج؟.

تأسس النادي عام 1907، لكنه توقف عن العمل خلال الحرب العالمية الأولى، قبل أن يُعاد تأسيسه عام 1918.

وفي عام 2013، وصل النادي إلى الدرجة الثالثة إلى جانب آر بي لايبزيج، لكنه هبط سريعاً. وبعد هزيمتين في الأدوار الإقصائية عامي 2016 و2017، عاد النادي أخيراً إلى الدرجة الثالثة في عام 2022 وبدأ ببطء في اكتساب سمعة أكبر.

وتزامن صعود النادي مع تعيين نيلز-أولي بوك عام 2017، ثم المدرب هورست ستيفن، لاعب البوندسليجا السابق، بعد عام.

وانضم بوك في البداية ككشاف مواهب قبل أن يصبح مديراً رياضياً، حيث لعب دوراً محورياً في استقطاب اللاعبين.

وحقق ستيفن صعودين متتاليين للنادي، حيث وصل إلى الدرجة الثانية عام 2023، بعد صعوده حديثاً من الدرجة الثالثة. لعب نيك فولتميد، مهاجم ألمانيا ونيوكاسل، دوراً محورياً في صعود النادي في ذلك العام قبل رحيله، بينما قضى بول وانر، لاعب بايرن ميونيخ، فترة إعارة ناجحة مع النادي بعد عام.

وفي موسمه الثاني فقط في دوري الدرجة الثانية (2024-2025)، وصل إلفيرسبيرج إلى مباراة فاصلة للصعود، إلا أن هدفاً قاتلاً في الدقيقة 95 من هايدنهايم حطم آمالهم، ليخسروا فرصة الصعود إلى الدرجة الأولى.

ورحل المدرب ستيفن إلى فيردر بريمن، وعاد نجم الفريق فيسنيك أسلاني إلى هوفنهايم، وغادر 5 لاعبين أساسيين آخرين. ولم يبدو أن الفرصة قد ضاعت فحسب، بل بدا النادي أكثر عرضة للصراع من أجل البقاء في الموسم التالي.

أما عن كيفية الصعود إلى الدوري الألماني الممتاز، فبعد أن فاتتهم فرصة الصعود، دخل إلفرسبيرج الموسم الجديد من دون مدربه هورست ستيفن، وهدافه فيسنيك أسلاني، اللذين غادرا النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ومع ذلك، سرعان ما استعاد الفريق توازنه، وعين فينسنت فاجنر، وانطلق نحو تحقيق هدفه الأسمى.

وانطلق النادي محققاً 7 انتصارات في أول 9 مباريات ليتصدر جدول الترتيب. لكن فوزاً واحداً فقط في المباريات الخمس التالية أدى إلى تراجعه للمركز الثالث، إلا أنه لم يهبط إلى ما دون المركز الرابع طوال الموسم.

أمام جماهيره، كان أداء فريق إلفرسبيرج شبه مهيمن، حيث خسر مرتين فقط، بينما كان فريق شالكه حامل اللقب هو الفريق الوحيد الذي استقبل أقل من 39 هدفاً.

وسجل الفريق 64 هدفاً، وهو أعلى رصيد في الدوري، وحسم المركز الثاني بفضل فوزه 3-0 على بروسن مونستر، في الجولة الأخيرة.