كلباء يفتح ملفات الموسم الجديد



فيصل النقبي (كلباء)

بدأت إدارة كلباء لكرة القدم تحركاتها المبكرة استعداداً للموسم المقبل، عبر فتح عدد من الملفات المهمة على طاولة اللجنة الفنية، بهدف تجهيز الفريق بصورة مبكرة تواكب تطلعات المرحلة المقبلة بعد نهاية الموسم الحالي من دوري أدنوك للمحترفين.

تتصدر ملفات الجهاز الفني أولويات الإدارة، خاصة ما يتعلق بحسم هوية مدرب الفريق الأول، إلى جانب تحديد برنامج الإعداد والمعسكر الخارجي المنتظر، والذي تسعى الإدارة لأن يكون متكاملاً من الناحية الفنية والبدنية قبل انطلاق الموسم الجديد.

كما تعمل اللجنة الفنية على دراسة أوضاع اللاعبين الأجانب والمقيمين والمواطنين، في ظل التوجه لإعادة ترتيب صفوف الفريق وفق الاحتياجات الفنية المطلوبة، مع تقييم شامل للعناصر الحالية وإمكانية الإبقاء على بعض الأسماء أو البحث عن تدعيمات جديدة خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ومن المنتظر أن تعتمد الإدارة بصورة كبيرة على التقرير الفني والإداري النهائي الخاص بالموسم الحالي، والذي سيقدم رؤية متكاملة حول احتياجات الفريق والجوانب التي تحتاج إلى دعم أو تعديل، تمهيداً لاتخاذ القرارات النهائية المتعلقة بالموسم المقبل.