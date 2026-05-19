بالا نجم شباب الأهلي يقتحم «التشكيلة المثالية» للقارة الآسيوية

معتز الشامي (أبوظبي)

لم يَعُد جيليرمي بالا مجرد جناح هجومي يصنع الفارق في مباريات شباب الأهلي، بل تحوّل إلى أحد أبرز الوجوه التي خطفت أنظار الكرة الآسيوية هذا الموسم، بعدما فرض نفسه بقوة في دوري أبطال آسيا للنخبة، الذي شهد وداع «الفرسان» من نصف النهائي بخطأ تحكيمي، وواصل تألقه محلياً ليؤكد أنه أحد أهم لاعبي دوري أدنوك للمحترفين خلال الموسمين الأخيرين.

بينما كان جناح «الفرسان» أحد العناوين الأبرز في المشوار القاري لشباب الأهلي، بعدما لعب دوراً محورياً في وصول الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، في إنجاز أكد عودة الفريق الإماراتي بقوة إلى الواجهة القارية.

ولم يكن غريباً أن يضعه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في البطولة من اختيار الجماهير، بعدما وصفه عبر موقعه الرسمي بأنه القوة الدافعة وراء وصول شباب الأهلي إلى المربع الذهبي.

وتُعزّز لغة الأرقام هذا التقييم، فبالا شارك أساسياً في 10 مباريات آسيوية، وساهم في 6 أهداف بين التسجيل والصناعة، مقدماً أداء هجومياً لافتاً على امتداد البطولة، مع تأثير واضح في الثلث الأخير، سواء بالاختراق أو صناعة الفرص أو الحسم المباشر.

ولم تتوقف بصمته عند ذلك، إذ دخل أيضاً سباق أفضل هدف في البطولة، بفضل الهدف المميز الذي سجّله في شباك الغرافة، حين أطلق تسديدة مقوّسة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى السّفلى، في لقطة عكست الجودة الفنية العالية التي يمتلكها اللاعب.

أما محلياً، فالصورة أكثر وضوحاً، حيث وضعته أرقام «أوبتا» ضمن النخبة الهجومية في دوري أدنوك، فقد سجّل 64 محاولة تسديد، ليحتل المركز الثالث بين أكثر اللاعبين تسديداً في المسابقة، كما صنع 40 فرصة محققة، مع 4 تمريرات حاسمة، بينما حضر بقوة في التمرير الهجومي بـ582 تمريرة ناجحة في نصف ملعب الخصم، ليؤكد أنه ليس جناحاً تقليدياً ينتظر الكرة، بل لاعباً يصنع الإيقاع الهجومي بنفسه.

وفي دوري أبطال آسيا للنخبة، نال تقييم 7.9، سجّل هدفين وصنع 4، مع حضوره في التشكيلة المثالية للنسخة الماضية كأفضل جناح، وهو ما يعكس استمرارية التألق لا مجرد فورمة عابرة.

وما يميّز بالا تحديداً هو أنه بلغ مرحلة النضج الفني، ولم يَعُد مجرد لاعباً مهارياً سريعاً، بل أصبح أكثر حسماً ووعياً في القرار الأخير. في عمر 24 عاماً فقط، يبدو أن الأفضل لم يأت بعد.

ويمتلك شباب الأهلي اليوم لاعباً يدخل مرحلة «الانفجار الكامل»، كما يملك دوري أدنوك للمحترفين نجماً يُثبت مباراة بعد أخرى أن بريقه لم يَعُد محلياً فقط، بل آسيوياً أيضاً.

أما فيما يتعلق بتلقيه عروضاً للاحتراف الخارجي، فلم تؤكد تقارير موثوقة صحة هذا الأنباء، ولكن صدى تألق بالا بدأ يتسع في الصحافة البرازيلية والآسيوية، بما يفتح الباب أمام مراقبته في سوق الانتقالات المقبلة، خاصة بعد موسمه الأبرز مع شباب الأهلي.