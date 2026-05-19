عدد اليوم
70 لاعباً يشاركون في اختبارات «الشارقة الرياضي» لاكتشاف المواهب

19 مايو 2026 17:15

 
الشارقة (وام)
تواصلت اختبارات اللاعبين الموهوبين التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي، ضمن مرحلتها الرابعة، بمشاركة 70 لاعباً موهوباً، حيث جرى قياس مهارات وإمكانات المشاركين باستخدام أحدث أجهزة القياس، وفقاً لمتطلبات كل لعبة.
وشملت الاختبارات لاعبين في ألعاب التايكواندو والجودو والكاراتيه والقوس والسهم والرماية والتجديف والشراع والسباحة والمبارزة وكرة الطاولة وألعاب القوى والريشة الطائرة، وذلك بهدف تقييم قدراتهم البدنية ورفع التقارير الفنية إلى المدربين عبر لجنة متخصّصة تتولى تحديد متطلبات المرحلة المقبلة من التدريب.
ومن المقرر إعادة تقييم اللاعبين مع بداية الموسم الرياضي المقبل، لقياس مستوى التطور الذي حققوه خلال الفترة المقبلة، وأقيمت الاختبارات في أندية المدام والذيد والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وكلباء وخورفكان ودبا الحصن، فيما تستضيف أندية الحمرية والشارقة المراحل المقبلة من الاختبارات.
وأكد عمران الجسمي، مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس، أهمية هذه الاختبارات، مشيراً إلى أنها تمثل الوسيلة المثلى لتقييم قدرات اللاعبين ومتابعة تطورهم من مرحلة إلى أخرى، لافتاً إلى وجود لجنة متخصّصة بالمجلس تتولى المراجعة والمتابعة من خلال قاعدة بيانات تفصيلية بقسم رعاية الموهوبين، بما يضمن استمرارية تطوير المواهب وتحليل النتائج بعد كل مرحلة.

