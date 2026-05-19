منتخبنا في المجموعة الثانية لـ«خليجي 27» مع البحرين واليمن وقطر

19 مايو 2026 19:17


معتز الشامي (أبوظبي)
أوقعت قرعة «خليجي27» منتخبنا الوطني على رأس المجموعة الثانية مع منتخبات قطر، البحرين واليمن، والتي جرى سحبها اليوم في حفل كبير استضافته المملكة العربية السعودية، التي تستضيف البطولة في مدينة جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر المقبلين.
وجرت مراسم القرعة في ميدان الثقافة -مبنى مركز الفنون لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة التاريخية، بحضور الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، وياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعدد من مسؤولي الاتحاد، وممثلين عن المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة، وعدد من نجوم كرة القدم الخليجية السابقين.
فيما غاب عن القرعة الروماني كوزمين مدرب المنتخب الوطني، ما يزيد التكهنات بشأن مستقلبه مع «الأبيض» لاسيما وأن هناك أكثر من خيار مطروح على طاولة الاتحاد وسيتم حسمه عقب كأس العالم 2026.
ويستعد منتخبنا الوطني للبطولة عبر معسكر مغلق ما بين أواخر يوليو وأوائل أغسطس المقبلين بأوروبا، وأداء تجربتين وديتين، بينما سيدخل المنتخب تجمعه قبل البطولة في منتصف سبتمبر المقبل، ويتوقع أن يخوض تجربة ودية واحدة إذا أمكن ذلك وهو ما سيتحدد بشكل نهائي لاحقاً.
أما عن المجموعة الأولى فقد حل المنتخب السعودي على رأسها كونه المستضيف، كما ضمت المجموعة كل من العراق، عمان والكويت.
واتفقت الآراء بأن قرعة البطولة جاءت متوازنة بالنسبة لمنتخبنا مقارنة بالمجموعة الأولى، فيما كشفت مصادر بالاتحاد بأن البطولة ستكون محطة إعداد مهمة لبطولة كأس آسيا 2027 التي تستضيفها المملكة في يناير من العام المقبل.

