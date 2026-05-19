الثلاثاء 19 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«مثايل» تعانق السيف الفضي للحول المحليات للإنتاج في «ختامي الوثبة»

19 مايو 2026 19:40

 

أبوظبي (الاتحاد)
توجت المطية «مثايل» بشعار أحمد مطر ماجد الخييلي بالسيف الفضي لختامي الوثبة 2026، ضمن المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن، الذي يقام في ميدان الوثبة بالعاصمة أبوظبي في نسخته السابعة والأربعين بمشاركة آلاف المطايا من هجن أصحاب السمو الشيوخ، وهجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.
شهد، السباق اليوم صراعاً على رموز فئة الإنتاج في تحديات الكبار، بأشواط الحول والزمول المحليات والمهجنات الإنتاج، وسط مشاركة كبيرة من مختلف الشعارات المحبة والعاشقة لرياضة الهجن في الإمارات ودول الخليج.
وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، المنافسات خلال الفترة المسائية إلى جانب جمع غفير من محبي وعشاق رياضة الهجن التراثية.
واستطاعت «مثايل» المملوكة لأحمد مطر ماجد الخييلي أن تحصد السيف الفضي المخصص للحول المحليات الإنتاج، وذلك بعد أن تفوقت في الشوط الرئيس الأول، وتغلبت على جميع منافساتها، وقطعت مسافة الشوط في زمن قدره 12:16:36 دقيقة، لتهدي مالكها الجائزة المالية وقدرها مليونان ونصف المليون درهم، بينما جاءت في المركز الثاني «هملولة» لسالم سعيد الجابري، وفي المركز الثالث حلت «ظن» لعبد العزيز سويلم الكتبي.
وانتزع «النشمي» لبخيت راشد سيف الشامسي ثاني رموز فئة الإنتاج، بندقية الزمول المحليات الإنتاج، وجائزته المالية مليون ونصف المليون درهم، إذ فاز بالشوط بتوقيت 12:43:73 دقيقة، بعد منافسة شرسة مع «أدعج» لصغير محمد برده الذي جاء ثانياً بتوقيت 12:44:22 دقيقة، وحل ثالثاً «بحار» لسيف هواش الخييلي.
وشهد الشوط الثالث المخصص للحول المهجنات الإنتاج فوز «تغاريد» لسعيد منانة غدير الكتبي برمز الشوط وهو عبارة عن خنجر، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها 2.5 مليون درهم، حيث سجلت أفضل توقيت زمني وأنهت الشوط في 12:18:38 دقيقة، متفوقة بفارق مريح عن «إعلان» لحمد سهيل العامري التي حلت في المركز الثاني، وجاءت غزيزة لفهيد الرزق العجمي في المركز الثالث.
واختتم «عنيد» المملوك لمنصور فيصل العجب الشهواني رموز الإنتاج، وتوج بشداد الزمول المهجنات في الشوط الرابع، ليهدي مالكه الرمز الغالي، إضافة إلى 1.5 مليون درهم، حيث نجح في تسجيل توقيت زمني قدره 12:29:92 دقيقة، بعدما بسط سيطرته الكاملة على الشوط، وبفارق كبير عن «الواش» لعبدالله خالد المهيري، و«سايد» لمحمد فاهم الكتبي.

