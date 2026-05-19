الثلاثاء 19 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
ألكاراز يعلن انسحابه من بطولة ويمبلدون

19 مايو 2026 19:47

 
مدريد (أ ف ب)

تبددت آمال النجم الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنّف الثاني عالمياً، في استعادة لقب بطولة ويمبلدون ثالث البطولات الأربع الكبرى في كرة التنس، بعدما أعلن حامل اللقب مرتين انسحابه اليوم الثلاثاء، في ظل استمرار تعافيه من إصابة على مستوى المعصم.
وقال ألكاراز الذي خسر أمام سينر في نهائي البطولة العام الماضي «مرحلة التعافي تسير بشكل جيد وأنا أشعر بتحسن كبير، لكن للأسف ما زلت غير جاهز للعب؛ لذلك سأضطر للانسحاب من بطولتي كوينز وويمبلدون. هاتان بطولتان مميزتان جدا بالنسبة لي، وسأفتقدهما كثيرا، وسنواصل العمل للعودة في أقرب وقت ممكن».
وتعرض ألكاراز للإصابة خلال مشاركته في الدور الأول من دورة برشلونة، ما اضطره لاحقاً للانسحاب من دورتي مدريد وروما، ثم من بطولة رولان جاروس ثاني بطولات الـ «جراند سلام» التي يحمل لقبها في آخر نسختين.
وكان ابن الـ 22 عاماً قد دخل التاريخ في يناير الماضي عندما أصبح أصغر لاعب يحقق الـ «جراند سلام» الكامل بعد تتويجه بلقب أستراليا المفتوحة. كما يمتلك سجلاً هذا الموسم يبلغ 22 انتصارا مقابل 3 هزائم، إضافة إلى تتويجه بلقب دورة الدوحة.
وسيكون غياب ألكاراز عن ويمبلدون هو ثالث غياب له فقط عن إحدى البطولات الأربع الكبرى منذ ظهوره الأول في القرعة الرئيسية لبطولات الـ «غراند سلام» خلال بطولة أستراليا المفتوحة في عام 2021.
كما أدت هذه الإصابة إلى تجميد المنافسة المثيرة التي تجمعه بالإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالميا، ما يفتح أمامه طريقا أكثر سهولة نسبياً لتعزيز حظوظه في التتويج بالبطولتين الكبيرتين المقبلتين في باريس ولندن.

