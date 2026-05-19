أزمة بين الزمالك وسيراميكا قبل 24 ساعة من مباراة حسم الدوري المصري

19 مايو 2026 21:30

 
القاهرة (د ب أ)

أكد نادي سيراميكا كليوباترا المصري أنه أرسل فعلياً خطاباً رسمياً إلى رابطة الأندية المصرية يتنازل فيه عن حصته من تذاكر مباراة فريقه مع الزمالك، المقرر لها مساء غدٍ الأربعاء باستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من منافسات مجموعة التتويج لبطولة الدوري المصري.
وكان الزمالك قد أصدر بياناً تسبب في أزمة مع سيراميكا كليوباترا، حيث ذكر أنه لا جديد بخصوص الحصة المخصصة لجمهورنا سوى الحصة المحددة سلفاً، والتي تم طرحها رسمياً بالفعل لجماهير الزمالك على موقع (تذكرتي) قبل 48 ساعة.
وأضاف بيان الزمالك: «حتى تكون الصورة واضحة أمام جماهيرنا وأعضاء النادي، فإن النادي سيقوم بالإعلان عبر منصاته الرسمية عن أي جديد يطرأ في هذا الموقف، ضمانا لمبدأ الشفافية الذي يتعامل به النادي مع الجميع».
ورد سيراميكا في بيان رسمي أنه خاطب بالفعل رابطة الأندية المصرية المحترفة وشركة تذكرتي، لإخطارهما بالتنازل عن حصة النادي في تذاكر مواجهته أمام الزمالك بختام الدوري، لصالح جمهور القلعة البيضاء.
وأكد نادي سيراميكا كليوباترا في خطابه إلى رابطة الأندية وشركة تذكرتي، أنه ليس لديه مانع من التنازل عن حصته في التذاكر، والتي تبلغ 15 ألف تذكرة، لصالح نادي الزمالك باستاد القاهرة.
وأشار سيراميكا كليوباترا في بيان إعلامي إلى التزامه بقراره والتنازل عن حصته لجماهير الزمالك، نافياً بشكل قاطع كل المهاترات التي ترددت في الساعات الماضية بشأن عدم إرسال النادي لخطابات رسمية.
ويحتاج الزمالك للتعادل في تلك المباراة من أجل التتويج بلقب الدوري المصري رسمياً.

