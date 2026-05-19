«خليجي الشطرنج» يعتمد النظام الأساسي وخطط التطوير

عجمان (وام)



أعلن الاتحاد الخليجي للشطرنج برئاسة أحمد علي الرئيسي، ومقرة عجمان، اعتماد خطة لتحديث النظام الأساسي الموحد، بما يتماشى مع النظام الأساسي للاتحادات الرياضية الخليجية، وتشكيل لجان فنية وتخصصية دائمة، وإطلاق استراتيجية شاملة تضع رعاية المواهب الخليجية في مقدمة أولوياتها.

وأكد الرئيسي أن الاتحاد الخليجي للشطرنج أعلن عن فصل جديد في مسيرته الاستراتيجية، بعد عقد اجتماعه الأول مؤخراً، والانطلاق برؤية عصرية، ليس بهدف تنظيم البطولات فقط، وإنما بهدف بناء كيان رياضي مستدام، لاكتشاف وصقل مهارات أبناء وبنات الخليج، وتوفير بيئة احترافية تمكنهم من الوصول إلى منصات التتويج العالمية، انطلاقاً من إيمانهم وقناعتهم بأن العقل الخليجي قادر على الإبداع في هذه الرياضة.