جوارديولا أول المهنئين لأرسنال وأرتيتا بلقب الدوري الإنجليزي

تُوِّج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى منذ 22 عاماً، بعدما سقط مانشستر سيتي في فخ التعادل أمام مضيفه بورنموث 1-1 في المرحلة 37 قبل الأخيرة.

وكان فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا مطالباً بالفوز على بورنموث للإبقاء على آماله قائمة في سباق اللقب، لكنه أخفق في تحقيق ذلك، ليمنح أرسنال اللقب رسمياً قبل الجولة الأخيرة.

وبعد اكتفائه بالمركز الثاني خلال المواسم الثلاثة الماضية، نجح الـ "جانرز" بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا أخيراً في تجاوز خط النهاية وإنهاء صيام عن الألقاب دام ست سنوات.

واقترب النادي اللندني فعلياً من حسم اللقب بعدما حقق فوزاً صعباً وغير مقنع 1-0 على بيرنلي الهابط، موسعاً الفارق إلى خمس نقاط أمام سيتي.

لكن بتعادل سيتي أمام مضيفه بورنموث، قلّص فريق غوارديولا الفارق إلى أربع نقاط فقط قبل الجولة الأخيرة، ما يعني انتهاء أي آمال متبقية له باستعادة اللقب.

وقال جوارديولا بعد المباراة "أهنئ أرسنال وميكيل (أرتيتا) والجهاز الفني وجميع اللاعبين والجماهير على هذا اللقب في الدوري الممتاز، أنتم تستحقونه!".

وكان سيتي قاب قوسين أو أدنى من الخسارة على ملعب "فيتاليتي" قبل أن يفرض نجمه النرويجي إيرلينج هالاند التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً عن ضائع، بعدما كان أصحاب الأرض تقدموا عن طريق الفرنسي جونيور كروبي (39).

ويأتي تتويج أرسنال بعد أن أرسى أفضليته طوال فترات الموسم، لاسيما بعد أن سطّر عودة قوية منذ خسارته أمام سيتي الشهر الماضي بسلسلة من أربعة انتصارات متتالية من دون تلقي أي هدف.

وتعرّض سيتي الإثنين بعد 48 ساعة على إحرازه ثنائية محلية من خلال الفوز على تشيلسي في نهائي كأس إنجلترا، بعدما كان تُوج سابقاً بكأس الرابطة، لاهتزاز كبير عقب تقارير متعددة أفادت عن نية جوارديولا الرحيل عقب نهاية الموسم.

وعن مصيره أجاب المدرب الإسباني "الشخص الأول الذي يجب أن أتحدث معه هو رئيس النادي".

وأضاف "سنحسم القرار عند نهاية الموسم، سنجلس ونتحدث، الأمر بهذه البساطة، وبعدها سنتخذ القرار".

ورغم أنه تُوّج السبت بلقبه الـ 20 على رأس سيتي، إلا أن مباراته الأحد أمام أستون فيلا لم تعد ذات أهمية، بعد تلاشي أي آمال حسابية له بإحراز لقب الدوري للمرة السابعة في حقبته التي انطلقت قبل 10 أعوام.

وكان جوارديولا حذّر من أن الإرهاق قد يكون مكلفاً للغاية لفريقه أمام بورنموث المتحفز، والذي لا يزال يقاتل من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

لكن حتى اللحظة فإن بورنموث ضامن لمقعده في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، إذ لا يمكنه أن ينهي الموسم أقل من المركز السابع (يحتل حالياً المركز السادس برصيد 56 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول الخامس ومتقدماً بثلاث نقاط عن برايتون السابع).

وقد يكون المركز السادس كافياً للتأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، في حال استطاع أستون فيلا الرابع إحراز لقب "يوروبا ليج" عندما يواجه فرايبورج الألماني في النهائي الأربعاء.

وفي مباراة أخرى، فاز تشلسي على توتنهام 2-1.

وفيما يسعى تشيلسي للإبقاء على آماله بالمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي، حيث يحتل حالياً المركز الثامن المؤهل إلى كونفرنس ليج، يقبع توتنهام على مشارف منطقة الهبوط باحتلاله المركز السابع عشر، متقدماً بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط قبيل الجولة الأخيرة.