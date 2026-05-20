التهاني تنهال على أرسنال بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي

لندن(د ب أ)

تسابق عدد من المدربين واللاعبين السابقين على تهنئة نادي أرسنال بتتويجه بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتوج أرسنال بطلاً للدوري لأول مرة منذ 22 عاماً، مستفيداً من تعثر ملاحقه مانشستر سيتي، الذي اكتفى بالتعادل مع مضيفه بورنموث مساء الثلاثاء 1 / 1.

وكتب آلان شيرار نجم نيوكاسل ومنتخب إنجلترا السابق وأحد الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي، عبر حسابه على إكس: "تهانينا لأرسنال.. الفريق الأفضل هو من فاز هذا الموسم".

وكتب ديفيد سيمان حارس أرسنال السابق: "أبطال الدوري الإنجليزي، يالها من لحظة، ياله من موسم ملحمي".

كذلك كتب المصري محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي الحالي، تهنئة لفريقه السابق أرسنال، حيث قال عبر إكس: "لا أستطيع وصف مشاعري الآن. كرة القدم دائماً ما تُكافئ من يُؤمن بها، إلى الجماهير التي لم تتخل عن إيمانها، أنتم تستحقون هذا. أرسنال؛ النادي الذي سيبقى في قلبي إلى الأبد، أنتم تستحقون هذا. اللاعبون وكل من ساهم في هذا الإنجاز، أنتم تستحقون هذا. تهانينا لأفضل نادٍ في العالم".

أما واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق فقد تحدث عن فوز أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 22 عاماً بعبارات مؤثرة.

وقال في تصريحات عبر شبكة (تي إن تي): "هذا الفريق بصراحة، أشعر بالتعاطف الشديد معهم الآن. لسنوات طويلة، وصفهم الناس بالضعف والهشاشة والتردد. في كل موسم كانت العبارات «حافظوا على تواضعكم، أظهروا بعض العزيمة، طوروا قوتكم، إنهم ليسوا مؤهلين للحظات الحاسمة».