«مجلس دبي» يبحث مستقبل الفعاليات الرياضية ويستعرض أهداف «خطة 2033»

دبي (الاتحاد)

نظم مجلس دبي الرياضي لقاءً موسعاً جمع نخبة من منظمي الفعاليات الرياضية، وملاك المنشآت الرياضية في دبي، لمناقشة التوجهات الاستراتيجية لمستقبل الرياضة في الإمارة وبحث سبل دعم الفعاليات وتطويرها.

عقد الملتقى في نادي جبل علي للرياضة والرماية، بمنتجع جبل علي، وتخلل اللقاء جولة حصرية للتعريف بأحدث الوجهات الرياضية المتكاملة والمتعددة الاستخدامات في المنطقة قبل افتتاحها الرسمي.

وقدم مجلس دبي الرياضي خلال اللقاء عرضاً شاملاً حول "الخطة الرياضية لدبي 2033"، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمركز رياضي عالمي رائد، وترتكز رؤية الخطة على مواصلة الاستثمار في البنية التحتية، ذات المعايير العالمية القادرة على استقطاب الفعاليات الدولية الكبرى، بالتوازي مع دعم المنظومة الرياضية المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية على نطاق واسع.

شراكة فاعلة مع القطاع الخاص

أعرب عيسى شريف، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، عن سعادته بنتائج اللقاء، وقال: "سررنا بالاستماع إلى منظمي الفعاليات الرياضية ومعرفة أكثر التحديات التي تواجههم، وناقشنا سوياً الخطط والحلول التي تحول هذه التحديات إلى فرص ومبادرات تشكل حافزاً ودافعاً لتطوير القطاع الرياضي في دبي، وللارتقاء بمستوى تنظيم الفعاليات الرياضية في دبي وتحقق الاستقرار والتميز، وذلك في لقاء ودي يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مجلس دبي الرياضي والقطاع الخاص".

واستعرض عيسى شريف مؤشرات النمو القوية التي تسجلها دبي حالياً، ومن أهمها استضافة أكثر من 115 معسكراً تدريبياً دولياً، وتنظيم 511 فعالية رياضية متنوعة سنوياً، منها 114 بطولة دولية، استقطبت بمجملها أكثر من 2.7 مليون مشارك.

كما قدم أحمد الفهيم مدير مكتب التطوير الاستراتيجي في مجلس دبي الرياضي عرضاً عن الخطة الاستراتيجية لمجلس دبي الرياضي 2033، وقال: "توفر (الخطة الرياضية لدبي 2033) خارطة طريق شاملة للمرحلة المقبلة، حيث تضم 19 برنامجاً رئيسياً و75 مبادرة متفردة تعكس طموح دبي وتطلعاتها المستقبلية".

وأشار إلى أن الخطة تستهدف زيادة عدد ممارسي الرياضة من 1.6 مليون إلى 2.6 مليون شخص، ورفع أعداد الحضور الجماهيري في الفعاليات الرياضية الكبرى من 1.67 مليون إلى 4.1 مليون متفرج.