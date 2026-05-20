نيكس يقلب الطاولة على كافالييرز في الفوز الأول بنهائي «الشرقية»

نيويورك(أ ف ب)

عاد نيويورك نيكس من تأخر بـ22 نقطة وقلب الطاولة على كليفلاند كافالييرز 115-104 بعد التمديد، في المباراة الأولى من نهائي المنطقة الشرقية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).

وبدا أن نيكس قد انتهى أمره عندما تخلف 71-93 قبل 7:52 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

لكن جايلن برونسون قاد سلسلة 18-1 لصالح نيويورك، وعادل النتيجة 101-101 قبل 19.3 ثانية من نهاية الوقت الأصلي.

وعندما أهدر سام ميريل ثلاثية لكليفلاند، اتجه الفريقان إلى الوقت الإضافي، حيث سجّل نيكس أول تسع نقاط.

واعترف برونسون الذي أنهى اللقاء بـ38 نقطة، بأنه لا يعرف كيف نجح نيكس في تحقيق هذه العودة المذهلة؟.

وأضاف ميكال بريدجز 18 نقطة، فيما كان أو جي أنونوبي، العائد من غياب مباراتين بسبب الإصابة، واحدا من ثلاثة لاعبين في نيكس سجلوا 13 نقطة.

وسجّل دونوفان ميتشل 29 نقطة لقيادة كافالييرز، وأضاف جيمس هاردن 15 نقطة.

وسيحصل نيكس على فرصة لمضاعفة تقدمه في السلسلة (من سبع مباريات) عندما يستضيف المباراة الثانية الخميس.

وسيواجه الفائز في السلسلة إما حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر أو سان أنتونيو سبيرز في السلسلة النهائية.

وكان سبيرز تغلب على ثاندر بعد وقتين إضافيين في المباراة الأولى من نهائي المنطقة الغربية.

وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخ الدوري التي تُحسم فيها المباراتان الافتتاحيتان لنهائيي المنطقتين بعد وقت إضافي.

وقد يكون غياب نيكس عن المباريات قد لعب دوراً في البداية البطيئة، إذ كان نيويورك غاب عن المنافسات لمدة تسعة أيام بعد إقصائه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في الدور الثاني.

في المقابل، كان كافالييرز أكثر جاهزية من حيث الإيقاع، إن لم يكن من حيث الراحة، بعدما أنهى سلسلة ثانية توالياً من سبع مباريات بفوز على ديترويت متصدر الترتيب الأحد.

ومنحت ثلاثية لميتشل كليفلاند التقدم 48-46 في نهاية شوط أول متكافئ، قبل أن يبتعد كافالييرز بثبات في الشوط الثاني فيما كان جمهور ماديسون سكوير جاردن يراقب بذهول وصمت.

لكنهم احتفلوا بجنون في نهاية الليلة، إذ اقترب نيكس خطوة إضافية من بلوغ نهائي الدوري للمرة الأولى منذ 1999.

وكان الفريق قد بلغ نهائي المنطقة العام الماضي، لكنه خسر أمام إنديانا بيسرز.