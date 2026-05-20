بعد 6 سنوات في دالاس.. مافريكس ينفصل عن مدربه كيد

لوس أنجلوس(أ ف ب)

توصّل دالاس مافريكس إلى اتفاق مع مدربه جيسون كيد بإنهاء التعاقد "بالتراضي" بين الطرفين، وفق ما أعلن النادي المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).

وكان جيسون كيد (53 عاماً) الذي اختير عشر مرات لمباراة كل النجوم كلاعب، يتولى تدريب الفريق القادم من تكساس منذ عام 2021، وقاده إلى نهائي الدوري في 2024 حيث خسر أمام بوسطن سلتيكس.

وشهد الموسم الأخير تراجع مافريكس إلى المركز الثاني عشر في المنطقة الغربية (26 فوزاً و56 خسارة).

وعانى المشجعون كثيراً من انتقال النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش إلى لوس أنجلوس ليكرز في فبراير 2025، لكنهم شاهدوا في المقابل حصول ناديهم على الخيار الأول في الدرافت العام الماضي لاختيار الموهبة الاستثنائية كوبر فلاغ، الذي سيبلغ عامه العشرين في نهاية السنة.

ورغم النتائج الجماعية المخيبة، تألق فلاغ هذا الموسم، وتُوّج بجائزة أفضل لاعب صاعد، محققاً عدداً من الأرقام القياسية المبكرة.

وكان كيد المتوّج بطلاً كلاعب مع دالاس عام 2011، أكد في أبريل أنه لم يشارك في قرار التخلي عن دونتشيتش مقابل التعاقد مع أنتوني ديفيز وماكس كريستي، واختيار في الدور الأول في الدرافت لعام 2029، وهو القرار الذي اتخذه المدير العام السابق نيكو هاريسون الذي أُقيل من منصبه في نوفمبر الماضي.

وكانت تداعيات الصفقة التي لاقت رفضاً واسعاً من جماهير مافريكس، كارثية، إذ تعرض ديفيز لإصابة بتمزق في العضلة المقربة في أول مباراة له مع الفريق، قبل أن يُصاب النجم كايري إيرفينج بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى.

ولم يلعب الاثنان معاً سوى نادراً، قبل أن يُنقل ديفيز إلى واشنطن في فبراير.

وقال رئيس مافريكس ماساي أوجيري "بينما نقيّم مستقبل برنامج كرة السلة لدينا، نعتقد أن هذا هو التوقيت المناسب لاتخاذ اتجاه جديد لفريقنا".

وأضاف "لدينا توقعات عالية لهذه المؤسسة ومسؤولية بناء منظومة قادرة على المنافسة المستدامة على الألقاب".

وتابع "سنجري عملية بحث دقيقة ومنضبطة عن مدربنا المقبل، وسنواصل تقييم كامل طاقم عمليات كرة السلة لضمان المنافسة وفق المستوى الذي يتوقعه ويستحقه جمهور مافريكس".