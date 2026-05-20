الأربعاء 20 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
الحالة الوحيدة لمباراة فاصلة بين ليفربول وبورنموث على تذكرة «الأبطال»

20 مايو 2026 10:57

علي معالي (أبوظبي)
أشعلت نتائج الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي، السباق على تذاكر دوري أبطال أوروبا، في ظل التقارب الكبير في النقاط، خاصة بين ليفربول وبورنموث، وهو ما يُمكن معه وصف الجولة الأخيرة بالمجنونة.
وتعادل بورنموث مع مانشستر سيتي 1-1، في الجولة 37، مما ساعد أرسنال على الفوز رسمياً بالدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 2004، لكن المنافسة على المراكز الخمسة الأولى باتت أكثر ضراوة، مع تأخر بورنموث بثلاث نقاط عن ليفربول قبل الجولة الختامية (59 نقطة مقابل 56 نقطة). 
وهذا يعني أن الفريق مضطر للفوز على نوتنجهام فورست خارج أرضه، بالجولة 38 يوم 24 مايو الجاري، مع انتظار فشل ليفربول في الفوز علي برينتفورد في «أنفيلد» إذا أراد الحفاظ على آماله في الفوز بتذكرة دوري أبطال أوروبا.
وعلى الرغم من أن هذا السيناريو «المجنون» يبدو غير محتمل، فإن الأداء الأخير للفريقين يفتح إمكانية لوقوع المفاجآت، حيث فاز ليفربول بنقطة واحدة فقط في آخر 3 مباريات، بينما فاز بورنموث بثلاث مباريات وتعادل مرتين في آخر 5 جولات، وأمام مانشستر سيتي، كان بورنموث قريباً من الفوز قبل أن يسجل هالاند هدف التعادل في الدقيقة 90+5.
ووفقاً لـ«أوبتا»، لا يزال هناك سيناريو نادر قد يدفع الفريقين للعب مباراة فاصلة، إذا فاز بورنموث على نوتنجهام فورست 5-0 وخسر ليفربول أمام برينتفورد 0-1، فسيكون الفريقان متساويين في النقاط، متساويين في الفارق وعدد الأهداف المسجلة.
بينما تشير المواجهات المباشرة إلى فوز ليفربول 4-2 على بورنموث على أرضه، بينما فاز بورنموث 3-2 على ملعبه.

