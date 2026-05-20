شمال لندن يشتعل فرحاً بتتويج أرسنال بلقب الدوري

لندن (رويترز)

تدفق آلاف من مشجعي أرسنال إلى شوارع شمال لندن، عقب تتويج فريقهم بلقب ​الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى منذ 22 عاماً، في أجواء احتفالية صاخبة خارج ملعب الإمارات استمرت حتى الساعات ⁠الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وجاء تتويج أرسنال رسمياً ​دون خوض مباراة، بعدما تعادل مانشستر سيتي، صاحب ​المركز ‌الثاني، بنتيجة 1-1 أمام ⁠بورنموث.

وكان ​لاعبو الفريق قد تجمعوا في مقر تدريبات النادي لمتابعة المباراة، حيث أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحظات احتفالهم بالقفز والعناق فور تأكد حسم اللقب، ليتوّج النادي بلقبه الرابع عشر في المسابقة.

وفي العاصمة لندن، خرجت الجماهير من الحانات والمنازل، وتدفقت إلى محيط ملعب الإمارات، حيث أشعلت الألعاب ​النارية مرددة هتافات «أبطال! أبطال! أوليه! أوليه! أوليه!» وقال أحد مشجعي أرسنال لتلفزيون رويترز «الكلمات تعجز عن وصف هذا الشعور. انتظرنا 22 عاماً من أجل هذه اللحظة... إنه أمر لا يُصدق».

وأضاف «قدم لنا ‌بورنموث خدمة كبيرة اليوم، ​لقد لعبوا بروح كبيرة. ونحن نستحق هذا اللقب.. إنها أيام سعيدة بحق». وانضم أسطورة النادي إيان رايت إلى الاحتفالات خارج الملعب، حيث التف حوله ​المشجعون وهم يهتفون ‌باسمه. وقال ⁠رايت، الذي ‌سجل 185 هدفاً للنادي ‌في تسعينيات القرن الماضي، لشركة الإعلام التابعة للدوري الممتاز «السعادة لا تسعني. ذهبت لملعب ⁠الإمارات مع زوجتي وبناتي». وأضاف «إنه أمر مذهل حقاً. هذا ​النادي يستحق ذلك، وجماهيرنا حول العالم تستحق هذه اللحظة».

ويختتم أرسنال موسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة خارج أرضه أمام كريستال بالاس يوم الأحد، قبل أن يتجه إلى بودابست لملاقاة باريس سان جيرمان ​في نهائي دوري أبطال أوروبا، في ​30 مايو.