«الأولمبية الدولية» تختار عمر المرزوقي ضمن دفعة «القدوات الرياضية» بأولمبياد داكار

دبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية عن اختيار عمر المرزوقي فارس منتخبنا الوطني ضمن دفعة جديدة من "القدوات الرياضية" لدورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026، التي ستقام في السنغال كأول حدث أولمبي يُنظم في أفريقيا.

ويعد عمر المرزوقي صاحب أول ميدالية أولمبية باسم الإمارات في دورات الألعاب الأولمبية للشباب، حين توّج بفضية المركز الثاني لفئة قفز الحواجز بالدورة الأولمبية الثالثة للشباب، التي أقيمت في بوينس أيريس عاصمة الأرجنتين عام 2018 بمشاركة 4000 رياضي من 206 دولة.

وتضم القائمة 36 رياضياً ورياضية من الأبطال الأولمبيين وأصحاب الميداليات العالمية، يمثلون 25 رياضة تنافسية و10 رياضات تفاعلية، وذلك بهدف دعم وتوجيه الرياضيين الشباب المشاركين في الدورة الأولمبية بداكار.

وسيتولى هؤلاء النجوم تقديم الإرشاد الرياضي والذهني، والمشاركة في ورش العمل والجلسات التفاعلية، إلى جانب نقل الخبرات الأولمبية والقيم الرياضية للأجيال الجديدة.

وتضم القائمة أسماء بارزة من مختلف دول العالم، من بينها الفرنسية كلاريس أغبينينيو بطلة الجودو، والجزائرية كايليا نمور بطلة الجمباز، والبرازيلية رايسا ليال نجمة التزلج، والمصرية دينا مشرف في كرة الطاولة. ومن المقرر إقامة دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2026، بمشاركة واسعة من الرياضيين الشباب من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي اختيار هؤلاء الرياضيين ضمن برنامج يهدف إلى إلهام الرياضيين الشباب المشاركين في الدورة، ونقل الخبرات الأولمبية والقيم الرياضية للأجيال الجديدة قبل انطلاق الحدث المرتقب في العاصمة السنغالية داكار العام الجاري.