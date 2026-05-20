4 تنازلات قدمها نيمار للعودة إلى منتخب البرازيل

معتز الشامي (أبوظبي)

بدا من غير المرجح أن تستمر قصة نيمار والمنتخب البرازيلي في كأس عالم أخرى، بعدما خلقت الإصابات، وعدم الاستقرار، والجدل المستمر المحيط بالمهاجم شكوكاً كبيرة داخل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

ومع ذلك، ووفقاً لصحيفة «جلوبو» البرازيلية، فإن محادثة مباشرة بين كارلو أنشيلوتي، والمدير الرياضي رودريجو كايتانو، ونيمار نفسه، كانت حاسمة في ضم المهاجم إلى التشكيلة النهائية للبرازيل لكأس العالم 2026.

وبحسب «جلوبو»، فقد جرت مكالمة الفيديو قبل أيام فقط من الإعلان الرسمي، وكان الهدف منها تحديد الشروط الجديدة التي سيتعين على نيمار قبولها عند عودته إلى المنتخب البرازيلي.

وأفادت التقارير أن أنشيلوتي أخبر نيمار أنه لم يعد بمنأى عن المساس به. وكان أحد أهم محاور الحديث، بحسب التقارير، هو دور نيمار الجديد داخل المنتخب، حيث أوضح أنشيلوتي له مباشرة أنه لن يكون قائداً للمنتخب البرازيلي، وأنه لن يكون لاعباً أساسياً في منظومة المدرب الإيطالي.

كما أفادت التقارير أن الجهاز الفني الجديد قدم تفاصيل بشأن عدة قواعد داخلية تتعلق بالانضباط والسلوك اليومي والظهور الإعلامي، ما يشير إلى تحوّل جذري مقارنة بالفترات السابقة في تاريخ السيليساو.

ويبدو أن نية أنشيلوتي هي بناء منتخب وطني أكثر توازناً، يعتمد بشكل أقل على نجم واحد، خاصة مع اقتراب بطولة بالغة الأهمية ككأس العالم.

وتسعى البرازيل أيضاً إلى الحد من الضجيج الإعلامي المحيط بنيمار. وكشفت صحيفة «جلوبو» عن تفاصيل مهمة أخرى تتعلق بالبيئة الإعلامية المحيطة باللاعب. ووفقاً للتقرير، تضمّنت المحادثات نقاشات بشأن تقليل ظهور نيمار على مواقع التواصل الاجتماعي، والحد من بعض عوامل التشتيت المحيطة بمعسكر المنتخب الوطني.

ورغم الشروط الصارمة، يقال إن نيمار استقبل الرسالة بروح إيجابية. وتعتقد مصادر داخل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن المهاجم كان متفهماً تماماً للوضع الراهن، وأبدى استعداده لتولي دور مختلف مقابل فرصة أخرى للعب في كأس العالم. ويقال إن هذا الموقف أقنع أنشيلوتي.

وخلال التقديم الرسمي لتشكيلة المنتخب البرازيلي، كان كارلو أنشيلوتي صريحاً تماماً بشأن وضع نيمار في الفريق، حيث صرّح المدرب الإيطالي قائلاً: «أريد أن أكون واضحاً وصادقاً. سيلعب إن استحق ذلك»، مؤكداً أن نيمار سيتحمل نفس الالتزامات والتوقعات التي يتحملها أي لاعب آخر في الفريق.

كما أكد أنشيلوتي أنه لا ينوي بناء المشروع بأكمله حول لاعب واحد، وهو تصريح يعكس تماماً الفلسفة الجديدة التي يسعى إلى ترسيخها مع البرازيل.

وبعد غياب دام قرابة 3 سنوات عن المنتخب البرازيلي، ومعاناته من انتكاسات بدنية متكررة، يعود نيمار إلى كأس العالم في ظروف مختلفة تماماً عن معظم مسيرته الدولية. فهو محاط الآن بنجوم مثل فينيسيوس جونيور، ورافينيا، والعديد من قادة الجيل الجديد. سيتعين على المهاجم البرازيلي أن يثبت أنه لا يزال قادراً على أن يكون حاسماً، دون أن يتحمل كامل ضغط أمة مهووسة بكرة القدم على كتفيه.