«الشراع لقفز الحواجز» يدشّن مشاركاته الأوروبية بجولة لشبونة

لشبونة (الاتحاد)

تتجه أنظار جمهور وعشاق قفز الحواجز إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، غداً، حيث تنطلق أولى جولات إسطبلات الشراع الدولية ببطولة لشبونة الدولية لقفز الحواجز من فئة الثلاث نجوم، والتي تنطلق فعالياتها غداً الخميس وتستمر حتى الأحد المقبل، بمشاركة نخبة من فرسان وخيول قفز الحواجز من مختلف دول العالم.

وتقام منافسات البطولة على الميادين الخارجية العشبية، ضمن سلسلة المشاركات الأوروبية الصيفية لإسطبلات الشراع، برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.

وتكتسب المشاركة في أولى جولات (الشراع) الدولية أهمية كبرى، كونها تمثل أولى بطولات الأمم الأوروبية، التي يشارك فيها فريق فرسان الشراع لقفز الحواجز خلال الموسم الصيفي الخارجي، بعد سلسلة مشاركات ناجحة في البطولات الدولية، التي أقيمت بتنظيم من جانب أندية الفروسية في الإمارات بالموسم، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

تضم قائمة فريق الشراع عدداً من أبرز فرسان الإمارات لقفز الحواجز، وهم، عمر عبدالعزيز المرزوقي مع الجواد «شاكو باي» (12 سنة)، وحميد عبدالله المهيري مع الجواد «فونشستي» (12 سنة)، وعبدالله محمد المري والجواد «بي بي إس مقريقور» (14 سنة) والفارس سالم أحمد السويدي مع الجواد «فلون فلون» (11 سنة)، وجميعها من خيول الصف الأول بإسطبلات الشراع، والذين حققوا نتائج مميزة في البطولات الدولية، وستقام أولى منافسات الفرق في بطولة لشبونة بعد غدٍ الجمعة على حواجز الـ1.50 متر، وتختتم بمنافسة الجائزة الكبرى يوم الأحد المقبل على حواجز الـ1.55 متر.

وتأتي هذه الجولات الدولية ضمن استراتيجية إسطبلات الشراع، الرامية إلى تعزيز حضور فرسان الإمارات في المحافل الدولية الكبرى، ورفع جاهزيتهم للاستحقاقات الدولية والعالمية المقبلة، وفي مقدمتها بطولة العالم، وبطولات كأس الأمم الأوروبية والمنافسات المصنّفة لدى الاتحاد الدولي للفروسية.