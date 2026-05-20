يسعى للقب الخامس الليلة.. إيمري يبني إمبراطوريته الخاصة بالدوري الأوروبي

معتز الشامي (أبوظبي)

سيقود الإسباني أوناي إيمري مرة أخرى فريقاً إلى نهائي الدوري الأوروبي، مساء اليوم الأربعاء، حيث سيواجه فريقه أستون فيلا نظيره فرايبورج الألماني في إسطنبول.

ستكون هذه أول مشاركة لأستون فيلا في نهائي أوروبي كبير منذ فوزه على بايرن ميونيخ في كأس أوروبا 1981-1982. ورغم افتقارهم للخبرة في النهائيات الأوروبية على مدى العقود الأربعة الماضية، فإن من يقودهم هو مدرب خاض غمار هذه البطولة مرات عديدة من قبل.

وتُعد بطولة الدوري الأوروبي 2025-26 النسخة السابعة عشرة منذ إعادة تسميتها في عام 2009. وستكون هذه هي المباراة النهائية السادسة من أصل 17 مباراة منذ إعادة التسمية، التي تضم فريقاً يديره إيمري (31.6%)، بينما قاد المدرب الإسباني فريقه إلى اللقب في 4 من النسخ الـ16 السابقة، وهذا يعني أن ربع جميع ألقاب الدوري الأوروبي قد رفعها إيمري منذ أن حلَّ محل كأس الاتحاد الأوروبي.

وسبق لأوناي إيمري أن قاد فريقاً في 5 نهائيات أوروبية كبرى، جميعها في هذه البطولة. وفاز باللقب 4 مرات (2013-2014,2014-2015,2015-2016 مع إشبيلية، 2020-2021 مع فياريال)، وحلَّ فريقه أرسنال وصيفاً في موسم 2018-2019.

وتُعد هذه هي المباراة النهائية الأوروبية السادسة لإيمري، وهو رقم يعادل رصيد كارلو أنشيلوتي، وأليكس فيرجسون، وجوزيه مورينيو، ويأتي في المرتبة الثانية بعد جيوفاني تراباتوني (7)، بينما سيعادل الفوز تراباتوني وأنشيلوتي ومورينيو في عدد مرات الفوز بنهائيات أوروبية كبرى.

وفاز 3 مدربين بكأس الاتحاد الأوروبي/الدوري الأوروبي مع ناديين مختلفين، إيمري، وتراباتوني (يوفنتوس مرتين، إنتر ميلان)، ومورينيو (بورتو، مان يونايتد). لم يسبق لأي مدرب أن حقق هذا الإنجاز مع 3 فرق.

وقاد إيمري 5 أندية (أرسنال، أستون فيلا، إشبيلية، فالنسيا، وفياريال) في 115 مباراة في الدوري الأوروبي، محققاً الفوز في 71 منها. وكانت أفضل نسبة فوز له مع أستون فيلا (85.7% - 12 فوزاً من أصل 14 مباراة).

كما يحمل الإسباني الرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات (71 فوزاً) وأكبر عدد من الأهداف المسجلة (216 هدفاً) في تاريخ كأس الاتحاد الأوروبي/الدوري الأوروبي.