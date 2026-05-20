نافذة الفوز المحور الرئيسي.. تعرف على مخطط أرسنال لاستعادة البريميرليج

معتز الشامي (أبوظبي)

بعد 22 عاماً من الانتظار، وست سنوات من البناء الصعب، عاد أرسنال إلى قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، متوجاً بلقبه المحلي الرابع عشر، بعد تعادل بورنموث مع مانشستر سيتي، ليمنح «المدفعجية» لحظة طال انتظارها منذ جيل «اللا هزيمة».

لم يكُن تتويج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي 2025-2026 مجرد انتصار داخل الملعب، بل نتيجة مشروع طويل الأمد، بُني بالصبر والتخطيط والدقة، وبعد ثلاثة مواسم متتالية أنهاها الفريق وصيفاً، نجح أرسنال أخيراً في عبور الخط الفاصل بين فريق يقترب من الحلم، وفريق يعرف كيف ينتزع اللقب.

وبدأت القصة قبل سنوات، حين رصدت إدارة النادي ما سمته «نافذة الفوز» بين عامي 2023 و2027، وهي الفترة التي توقعت فيها تراجع قبضة مانشستر سيتي وليفربول على الدوري، بسبب أعمار النجوم، عقود اللاعبين، وتغييرات محتملة في الأجهزة الفنية. ومن هذه الرؤية، أعاد النادي بناء كل شيء.

وفي شتاء 2020، وبينما كان ميكيل أرتيتا تحت ضغط هائل، سافر المدرب الإسباني إلى دنفر للقاء المالك ستان كرونكي، وعرض خطة شاملة لإعادة أرسنال إلى مصاف الأندية الكبرى. بالتوازي، أعاد النادي هيكلة منظومته الكروية، بعد وصول إيدو كمدير تقني، وتأسيس وحدة «ذكاء كروي» لتحليل السوق والمنافسين وبناء فريق للمستقبل.

واعتمد أرسنال أولاً على ضم لاعبين شباب بعمر 23 عاماً أو أقل، وبقيمة لا تتجاوز 40 مليون يورو، فكان التعاقد مع مارتن أوديجارد وبن وايت وغيرهما بداية تشكيل النواة. لاحقاً، ومع العودة إلى دوري أبطال أوروبا، توسع المشروع بصفقات أكثر نضجاً مثل ديكلان رايس وديفيد رايا ويوريان تيمبر.

لكن نقطة التحول الأهم كانت في شخصية أرتيتا. المدرب الذي واجه السخرية والشكوك، حوّل بيئة العمل التي وُصفت في بدايته بأنها «سامة» إلى غرفة ملابس مبنية على الاحترام والالتزام والشغف، حيث فرض معاييره الصارمة، وتخلّص من النجوم غير المنسجمين مع مشروعه، ومنح الفريق هوية واضحة داخل الملعب وخارجه.

وتكتيكياً، وجد أرتيتا طريقاً مختلفاً لمنافسة سيتي. لم يعتمد فقط على اللعب المفتوح، بل جعل الكرات الثابتة سلاحاً حاسماً، بفضل عمل مساعده نيكولاس جوفر، وتحوّل أرسنال إلى فريق منظم، صلب، يعرف كيف يكسب التفاصيل الصغيرة.

وفي الصيف الماضي، جاءت اللمسة الأخيرة عبر المدير الرياضي أندريا بيرتا، الذي قاد سوق انتقالات هجومية، ضم فيها أرسنال فيكتور جيوكيريس، مارتن زوبيميندي، إيبرِيتشي إيزي، كيبا، نوني مادويكي وبييرو هينكابي، لتصبح دكة البدلاء بحجم طموح اللقب.

والآن، وبعد استعادة الدوري الإنجليزي، يتجه أرسنال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، بحثاً عن ثنائية تاريخية. لقد انتهى انتظار البريميرليج، لكن مشروع أرتيتا لم ينتهِ بعد.