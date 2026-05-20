دائرة الثقافة والسياحة تُطلق الموسم الـ5 من دوري السلة للناشئين والناشئات

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتعاون مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية (NBA)، الموسم الخامس الموسع من دوري الناشئين والناشئات «جونيور إن بي إيه أبوظبي» و«جونيور دبليو إن بي إيه أبوظبي»، خلال مهرجان اختيار اللاعبين واللاعبات الذي أقيم الفترة الماضية في قاعة القناة بالعاصمة أبوظبي، وذلك ضمن جهودهما الرامية إلى تعزيز حضور رياضة كرة السلة بين الفئات العمرية الشابة، والمساهمة في تطوير مواهبها الواعدة في مختلف أنحاء الإمارة.

ويُعد هذا الموسم الأكبر منذ انطلاق الدوري في عام 2022، حيث يشهد مشاركة ما يزيد على 2,500 طالب وطالبة من 68 مدرسة في أبوظبي ومنطقة العين، من الفئات العمرية تحت 12 عاماً، وتحت 14 عاماً، وللمرة الأولى تحت 16 عاماً. ويضم الموسم 170 فريقاً، بنسبة نمو 39% على أساس سنوي، يتنافسون في 6 دوريات.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يُجسد النمو المتواصل لدوري الناشئين والناشئات «جونيور إن بي إيه أبوظبي» و«جونيور دبليو إن بي إيه أبوظبي» التزامنا بدعم وتمكين الشباب، وإلهام الأجيال الجديدة من لاعبي ولاعبات كرة السلة في دولة الإمارات والمنطقة. ومن خلال تعاوننا الممتد مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، نمضي في إتاحة المزيد من الفرص أمامهم لصقل مهاراتهم، وتطوير قدراتهم الشخصية والقيادية، وترسيخ القيم الرياضية النبيلة. وتُشكل هذه المبادرة، إلى جانب الأكاديمية العالمية للرابطة واستضافة مباريات «دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين» سنوياً، ركيزةً أساسيةً ضمن رؤيتنا طويلة الأمد لتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً رائداً لرياضة كرة السلة في منطقة الشرق الأوسط».

وحضر مهرجان اختيار اللاعبين واللاعبات ديفيد واتس، رئيس قسم الاستراتيجية وتطوير الأعمال الجديدة في الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية (NBA) في الشرق الأوسط، احتفاءً بانطلاق الموسم الخامس. ومنذ عام 2022، حقق دوري الناشئين والناشئات «جونيور إن بي إيه أبوظبي» و«جونيور دبليو إن بي إيه أبوظبي» نمواً مطرداً، مستقطباً أكثر من 11 ألف مشارك عبر منافساته والبرامج التدريبية ودورات تطوير المدربين.

ويندرج الدوري ضمن التعاون القائم بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية (NBA)، والذي شهد استضافة 8 مباريات تمهيدية من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في أبوظبي، وتنظيم تجارب تفاعلية متنوعة للشباب والجمهور بحضور نجوم كرة السلة الأميركية الحاليين والمعتزلين.

ويأتي دوري الناشئين والناشئات «جونيور إن بي إيه» و«جونيور دبليو إن بي إيه» ضمن مبادرات الرابطة التطويرية العالمية، والتي تُتيح المجال أمام الفتيان والفتيات لتعلُّم المهارات الأساسية لكرة السلة وقيمها المتمثلة في العمل الجماعي والاحترام والعزيمة والروح الرياضية والمشاركة المجتمعية. وتوفِّر هذه المبادرة منصة لاكتشاف وتنمية مهارات الناشئين، ودعم المدربين والآباء، ومساعدتهم على رعاية المواهب الواعدة.