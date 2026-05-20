مودرن سبورت يُتوّج بطلاً لدوري الدرجة الثالثة



دبي (الاتحاد)

تُوّج فريق مودرن سبورت بطلاً لمسابقة دوري الدرجة الثالثة، بعد فوزه على فريق أيرش 3-2 أمس على ملعب نادي جيه إيه للرماية، ضمن مباريات الجولة 34 من المسابقة، سجل أهداف مودرن سبورت، اللاعبان يوسف سعيد، ورجب أبو سريع (هدفين)، بينما سجل هدفي أيرش، اللاعب لوردسون كوابينا.

وجمع فريق مودرن سبورت بطل الدوري 77 نقطة، من 25 فوز وتعادل في مباراتين، بينما خسر أربع مباريات.

شهد مراسم التتويج، يحيى خلف المطروشي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عضو لجنة المسابقات، وقام بتسليم درع الدوري وميداليات المركز الأول للاعبين والجهاز الفني والإداري لفريق مودرن سبورت.