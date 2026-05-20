الأربعاء 20 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«أبوظبي الرياضي» يحصد جائزتين عالميتين في المؤتمر الدولي للرياضة

20 مايو 2026 15:00


 
أبوظبي (الاتحاد)
حقق مجلس أبوظبي الرياضي إنجازاً جديداً على الساحة الرياضية العالمية، بعد فوزه بجائزتين مرموقتين عن «ماراثون أبوظبي برعاية أدنوك» و«أكتيف هب» ضمن جوائز المؤتمر الدولي للرياضة 2026، تقديراً لجهوده في تطوير المبادرات الرياضية وتعزيز المشاركة المجتمعية في العاصمة أبوظبي، وجرى الإعلان عن الجوائز خلال فعاليات المؤتمر الدولي للرياضة الذي أقيم في ملعب توتنهام هوتسبير بالعاصمة البريطانية لندن.
جاء هذا التكريم خلال الإعلان عن الفائزين بالجوائز التي ينظمها المؤتمر الدولي للرياضة، والتي تحتفي سنوياً بالمبادرات المتميزة والابتكارات المؤثرة في قطاع الرياضة على مستوى العالم، وتشمل مجالات مثل الابتكار، والاستدامة، والتفاعل الجماهيري، والشمولية.
وفاز مجلس أبوظبي الرياضي بجائزة «التنوع والشمول» عن ماراثون أبوظبي برعاية أدنوك 2025، أحد أبرز الأحداث الرياضية في المنطقة، والذي يساهم في تعزيز ثقافة الرياضة المجتمعية واستقطاب العدائين من مختلف دول العالم، إلى جانب توفير مسافات سباق متعددة تتيح المشاركة لفئات واسعة من المجتمع.
كما حصد مجلس أبوظبي الرياضي جائزة «الخدمات الاحترافية» عن برنامج أكتيف هب، الذي يمثل منصة مجتمعية تهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية وممارسة الأنشطة البدنية بانتظام، عبر برامج رياضية ومبادرات متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية في 23 مركزاً في أبوظبي والعين والظفرة.
وتعكس هذه الجوائز المكانة المتنامية لإمارة أبوظبي كوجهة عالمية للفعاليات الرياضية الكبرى، ودورها الريادي في تطوير المبادرات التي تجمع بين الرياضة والصحة المجتمعية والاستدامة.
ويواصل مجلس أبوظبي الرياضي من خلال هذه المبادرات ترسيخ رؤيته في نشر الثقافة الرياضية وتعزيز جودة الحياة، بما ينسجم مع استراتيجية الإمارة الرامية إلى ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للرياضة والفعاليات الكبرى.

