برونزيتان لمنتخب رماة الشوزن في «ألعاب الخليج»

منتخبنا البرونزي يعتلي منصة التتويج (من المصدر)
20 مايو 2026 15:15

 
دبي (الاتحاد)
حصد منتخبنا الوطني لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» ميداليتين برونزيتين في منافسات دورة ألعاب الخليج الرابعة المقامة حالياً على ميادين لوسيل بالدوحة، وأشاد الشيخ جمعه بن دلموك آل مكتوم رئيس فريق فزاع للرماية كابتن منتخب الإمارات بالإنجاز.
وقال: تعودنا من رماتنا أن يحققوا الإنجازات وقد ابلوا بلاء حسناً وكانوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، تعد هذه النتائج امتداداً للإنجاز الذي تحقق مؤخراً على نفس الميادين ببطولة آسيا للرماية، التي حقق فيها رماتنا الميدالية البرونزية القارية، كما أن هذه النتائج بداية جيدة لموسم حافل نأمل أن تتواصل المشاركات فيه على مختلف الأصعدة وأن يجد رماتنا أماكنهم على منصات التتويج.
أضاف: البطولة شهدت مشاركة أبطال عالميين وأولمبيين والمنافسة كانت قوية ومثيرة وجاء أداء رماتنا طيباً بل كانوا قاب قوسين أو أدني من الفوز بالميدالية الفضية سواء على صعيد الفردي أو الفرق، ووجه الشكر إلى اللجنة الأولمبية الإماراتية واتحاد الرماية على التسهيلات التي أسهمت في دعم رماتنا بالبطولة.
وهنّأ الرماة الثلاثة الذين شاركوا في تحقيق هذا الإنجاز وهم الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم وسيف مانع الشامسي ويحيى سهيل المهيري.
وكان رماتنا قد احتلوا المركز الثالث على صعيد المنتخبات الخليجية المشاركة ونال الميدالية البرونزية برصيد 341 طبقاً بفارق ثلاثة أطباق عن المنتخب الكويتي صاحب المركز الثاني والميدالية الفضية (344 طبقاً)، بينما نال الميدالية الذهبية المنتخب القطري برصيد 354 طبقاً.
وحلّ المنتخب السعودي رابعاً برصيد 330 طبقاً ثم منتخب البحرين خامساً برصيد 299 طبقاً، وغاب منتخب سلطنة عمان عن المشاركة، وعلى صعيد الفردي فقد احتل الرامي يحيى سهيل المهيري المركز الثالث برصيد 133 طبقاً +21 طبقاً ونال الميدالية البرونزية.

