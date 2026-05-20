«منصور يا الفخر».. الجزيرة يشعل أجواء النهائي الأغلى

معتصم عبدالله (أبوظبي)

رفع الجزيرة درجة الاستعداد للنهائي المرتقب أمام العين في «البطولة الأغلى» كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، في المواجهة التي تجمع الفريقين مساء الجمعة على استاد محمد بن زايد، في ختام منتظر لمنافسات موسم 2025-2026.

ويخوض «فخر أبوظبي» النهائي بطموحات كبيرة، بعدما عاد إلى المشهد الختامي للبطولة عقب غياب دام 10 سنوات، في تأهله الخامس، بحثاً عن اللقب الرابع في تاريخه، بعد تتويجه أعوام 2010-2011، و2011-2012، و2015-2016.

ويمثّل التتويج بالكأس هدفاً محورياً للجزيرة، الساعي إلى إنقاذ موسمه بلقب طال انتظاره، إلى جانب حجز بطاقة مباشرة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما أنهى مشواره في المركز الرابع بـ«دوري أدنوك للمحترفين» برصيد 44 نقطة، كما ودّع منافسات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي من نصف النهائي أمام الوحدة، وأهدر فرصة التتويج بكأس التحدي ضمن السوبر الإماراتي القطري بالخسارة أمام الأهلي القطري بركلات الترجيح 3-4، بعد التعادل 1-1.

وأطلق الحساب الرسمي للنادي على منصات التواصل الاجتماعي وسم «#منصور_يا_الفخر»، في حملة جماهيرية لتحفيز أنصار الفريق قبل النهائي المرتقب، كما أعلن النادي عن عروض خاصة على قمصان الموسم الحالي والموسم الماضي، وصلت إلى خصومات بنسبة 70%.

من جهته، وجّه قائد الجزيرة علي خصيف رسالة خاصة إلى جماهير «فخر أبوظبي»، مؤكداً ثقته الكبيرة بحضورهم ودعمهم في المباراة النهائية، وقال: «جمهور الجزيرة لا يحتاج إلى دعوة، لأنه من الجماهير المميزة في الدولة، حتى في لحظات الخسارة أراهم حاضرين ومساندين، وهم جمهور مثقف وواعٍ بكرة القدم».

وأضاف: «أحياناً الجماهير ترى أموراً لا نراها نحن داخل الملعب، لذلك دائماً نستفيد من دعمهم وملاحظاتهم. وأتمنى حضور الجماهير الإماراتية بشكل كبير في النهائي، لنؤكد للجميع أن الإمارات دائماً بخير، وأننا أسرة واحدة في كل الظروف».

وتابع: «رسالتنا من هذه المباراة ستكون جميلة بإذن الله، ونتمنى حضور الجميع، وأن يعيش جمهور الجزيرة لحظات سعيدة بعد النهائي».