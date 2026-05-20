شباب الأهلي يهزم الوصل في كأس نائب رئيس الدولة للسلة



علي معالي (أبوظبي)

فاز فريق شباب الأهلي على الوصل 96-87، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، ليتصدر القمة مع فريق النصر، بعد تحقيق كل فريق لانتصارين، تفوق «الفرسان» على «الإمبراطور» بنتيجة أرباع 27-24 و21-14 و17-14 و31-25.

وتقام غداً مباراتان، في الجولة الثالثة، ويلتقى في المجموعة الأولى الشارقة مع البطائح، على صالة نادي الشارقة، والظفرة مع الجزيرة على صالة الجزيرة في أبوظبي، وتعتبر مواجهة «الملك» مع «الراقي» مرتقبة وديربي قوي بين الفريقين في ظل السباق بينهما على صدارة المجموعة، حيث استطاع كل فريق تحقيق الفوز في أول مباراتين، ليجمع كل منهما 4 نقاط، في مقابل نقطتين لكل من الجزيرة والظفرة في المركزين الثالث والرابع.

تقام مباريات المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن تمنح أفضلية الأرض للفريق المتقدم في ترتيب الموسم الماضي، فيما يتم ترتيب الفرق من الأول إلى الرابع داخل كل مجموعة، وتتأهل كل الفرق إلى الدور ربع النهائي، لكن الترتيب النهائي يحدد شكل المواجهات وأفضلية اللعب على الأرض، ما يمنح كل مباراة أهمية كبيرة منذ الجولة الأولى.

ويُقام الدور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، ويلتقي أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الأولى مع ثالث الثانية، مقابل مواجهتين مماثلتين بين فرق المجموعتين بالعكس.