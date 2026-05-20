«البراحة» تتصدّر «صباحية الحول» بـ«أفضل توقيت» في «ختامي الوثبة»

أقيمت اليوم 10 أشواط للحول والزمول لهجن الجماعة في اليوم قبل الأخير من المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة ضمن الفترة الصباحية، لمسافة 8 كيلو متر.

وحلقت «البراحة» لشعار محمد خالد عبدالله العطية، التي تفوقت على منافساتها في منافسات الحول المحليات، ووصلت إلى خط النهاية في توقيت قدره 12:34:91 دقيقة «التوقيت الأفضل».

ونجحت «عتب» المملوكة لغيلان سعيد بن سيف المشغوني، في حصد ناموس الشوط الثاني، للحول المحليات، مسجلة توقيت قدره 1212:35:08 دقيقة، وخطف «الوافي» لمحمد صالح بن خريدة المنصوري، ناموس أول الشوط الثالث المخصّص للزمول المحليات بتوقيت قدره 12:49:48 دقيقة.

واستطاع «مضبوط» لأحمد عتيق بن عبيد الرميثي، القبض على ناموس الشوط الرابع للزمول المهجنات، بتوقيت وقدره 1248:20 دقيقة، بينما ذهب ناموس الشوط الخامس إلى «هملولة» المملوكة لراشد ناصر بن محمد الحباب الهاجري، بعد أن وصلت إلى خط النهاية في توقيت قدره 12:46:80 دقيقة.

وطارت «سمعة» لسعيد منانه بن غدير الكتبي، بناموس الشوط السادس، بعد أن تفوقت على منافساتها بتوقيت قدره 12:44:58 دقيقة، وحاز «مياس» لعمير سهيل بن قنزول الشامسي، على ناموس الشوط السابع في توقيت قدره 13:04:18 دقيقة، وكسب «الفاتن» المملوك لصغير عبدالله بن بدر العامري، ناموس الشوط الثامن بتوقيت قدره 12:51:96 دقيقة.

وفي الشوط التاسع، تصدرت «سباء» لعبيد نصيب بن عتيق السبوسي، الشوط ونالت الناموس بتوقيت قدره:12:37:95 دقيقة، وفي آخر الأشواط العاشر، ذهب اللقب إلى «زريج» لسعيد بن منانه بن غدير الكتبي، بتوقيت قدره 12:49:58 دقيقة.



سيف الحول.. الجائزة الأغلى

يطوي «ختامي الوثبة 2026» صفحة النسخة 47 بالسباق المثير على الجائزة الكبرى «سيف صاحب السمو رئيس الدولة للحول لأصحاب السمو الشيوخ»، مساء الغد، لينهى سلسلة من التشويق استمرت على مدار 11 يوماً، شكّلت ملتقى رائع لملاك وعشاق رياضة سباقات الهجن في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي في الوثبة «عاصمة الميادين» ليكون درة المهرجانات هذا العام متجدداً كعادته في كل نسخة.

ويرسم مشهد الختام شوطين لرموز الحول والزمول اللذان يقامان في الفترة المسائية لمسافة 8 كلم بميدان الوثبة، خصص الشوط الأول للزمول المفتوح وجائزته بندقية ومبلغ مالي قدره مليونا درهم، الثاني مليون درهم، الثالث 500 ألف، الرابع 200 ألف، الخامس 100 ألف درهم.

وتأتي اللوحة الختامية مع الشوط ثاني والأخير في المهرجان هذا العام للحول المفتوح ويتوّج الفائز بالناموس الأغلى سيف صاحب السمو رئيس الدولة وجائزة مالية قدرها ثلاثة ملايين درهم، وينال الوصيف مليوناً و500 ألف، الثالث 500 ألف، الرابع 250 ألفاً، الخامس 150 ألف درهم.