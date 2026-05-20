الأربعاء 20 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

خورفكان يترقب الإدارة الجديدة وعروض تطارد تيسودالي

خورفكان يترقب الإدارة الجديدة وعروض تطارد تيسودالي
20 مايو 2026 17:30

 
فيصل النقبي (خورفكان)

أخبار ذات صلة
«منصور يا الفخر».. الجزيرة يشعل أجواء النهائي الأغلى
كلباء يفتح ملفات الموسم الجديد

تلقي المغربي طارق تيسودالي لاعب خورفكان، عدة عروض مختلفة خلال الفترة الحالية، رغم ارتباطه بعقد ساري مع الفريق للموسم المقبل، وسط ترقب داخل البيت الخورفكاني لتشكيل الإدارة الجديدة، التي ستتولى حسم العديد من الملفات المهمة المتعلقة بالفريق الأول استعداداً للموسم المقبل.
وينتظر أن يكون ملف اللاعبين الأجانب على رأس أولويات الإدارة الجديدة، خاصة مع الأسماء التي قدمت مستويات مميزة هذا الموسم، وفي مقدمتها تيسودالي الذي يعد أبرز لاعبي الفريق وهدافه في دوري أدنوك للمحترفين بعدما سجل 10 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى، ليسهم بشكل مباشر في النتائج الإيجابية التي حققها الفريق خلال الموسم المنصرم.
وكان اللاعب المغربي قد جذب الأنظار هذا الموسم بقدراته الهجومية وتحركاته المؤثرة داخل الملعب، الأمر الذي جعله محط اهتمام عدد من الأندية، في وقت مازال فيه مستقبله مع خورفكان بانتظار القرارات النهائية للإدارة الجديدة، التي ستحدد شكل الفريق وتحضيراته للموسم المقبل، إلى جانب ملفات الجهاز الفني والمعسكر الخارجي وتجديد بعض العناصر الأساسية.

خورفكان
نادي خورفكان
دوري أدنوك للمحترفين
رابطة المحترفين
آخر الأخبار
حاكم الفجيرة: التأمين الصحي الشامل رؤية قائد يضع الإنسان أولاً ويؤسس لمستقبل أكثر ازدهاراً
علوم الدار
حاكم الفجيرة: التأمين الصحي الشامل رؤية قائد يضع الإنسان أولاً ويؤسس لمستقبل أكثر ازدهاراً
اليوم 19:12
«الرياضة للجميع» والبنك العربي يتعاونان لتنظيم الفعاليات المجتمعية
الرياضة
«الرياضة للجميع» والبنك العربي يتعاونان لتنظيم الفعاليات المجتمعية
اليوم 19:00
حمدان بن محمد يطلع على جهود جمارك دبي لتعزيز سلاسل الإمداد
علوم الدار
حمدان بن محمد يطلع على جهود جمارك دبي لتعزيز سلاسل الإمداد
اليوم 18:53
محمد بن راشد: التقنية يجب أن تخدم الإنسان وترفع من جودة حياته
علوم الدار
محمد بن راشد: التقنية يجب أن تخدم الإنسان وترفع من جودة حياته
اليوم 18:51
«الإمارات لرعاية المواهب» تختار لاعبَين للمشاركة في مونديال الشطرنج
الرياضة
«الإمارات لرعاية المواهب» تختار لاعبَين للمشاركة في مونديال الشطرنج
اليوم 18:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©