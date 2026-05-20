خورفكان يترقب الإدارة الجديدة وعروض تطارد تيسودالي



فيصل النقبي (خورفكان)

تلقي المغربي طارق تيسودالي لاعب خورفكان، عدة عروض مختلفة خلال الفترة الحالية، رغم ارتباطه بعقد ساري مع الفريق للموسم المقبل، وسط ترقب داخل البيت الخورفكاني لتشكيل الإدارة الجديدة، التي ستتولى حسم العديد من الملفات المهمة المتعلقة بالفريق الأول استعداداً للموسم المقبل.

وينتظر أن يكون ملف اللاعبين الأجانب على رأس أولويات الإدارة الجديدة، خاصة مع الأسماء التي قدمت مستويات مميزة هذا الموسم، وفي مقدمتها تيسودالي الذي يعد أبرز لاعبي الفريق وهدافه في دوري أدنوك للمحترفين بعدما سجل 10 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى، ليسهم بشكل مباشر في النتائج الإيجابية التي حققها الفريق خلال الموسم المنصرم.

وكان اللاعب المغربي قد جذب الأنظار هذا الموسم بقدراته الهجومية وتحركاته المؤثرة داخل الملعب، الأمر الذي جعله محط اهتمام عدد من الأندية، في وقت مازال فيه مستقبله مع خورفكان بانتظار القرارات النهائية للإدارة الجديدة، التي ستحدد شكل الفريق وتحضيراته للموسم المقبل، إلى جانب ملفات الجهاز الفني والمعسكر الخارجي وتجديد بعض العناصر الأساسية.