الأربعاء 20 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
منتخب الإمارات يتوّج بذهبية السنوكر في «الألعاب الخليجية»
الدوحة (وام)
توّج منتخب السنوكر بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق ضمن دورة الألعاب الخليجية الرابعة «الدوحة 2026»، المقامة حالياً في العاصمة القطرية، وحقق المنتخب، الذي يضم محمد شهاب وخالد الكمالي وعبدالرحمن الشامسي، المركز الأول بعد تفوقه على المنتخب القطري صاحب المركز الثاني.
ورفع منتخب ألعاب البلياردو، رصيده في الدورة إلى 5 ميداليات ملونة، بواقع ثلاث ميداليات في البلياردو، عبر محمود شريف الذي أحرز ذهبية فردي 9 كرات وبرونزية مسابقة 10 كرات، إضافة إلى برونزية زوجي 10 كرات رفقة زميله خالد الزرعوني.
كما حقق المنتخب ميداليتين في السنوكر، بواقع برونزية لمحمد شهاب في منافسات 6 كرات حمراء، إلى جانب ذهبية الفرق.

خورفكان يترقب الإدارة الجديدة وعروض تطارد تيسودالي
خورفكان يترقب الإدارة الجديدة وعروض تطارد تيسودالي
حوراء مدربة لمنتخب رجال الكاراتيه في الألعاب الخليجية
حوراء مدربة لمنتخب رجال الكاراتيه في الألعاب الخليجية
وزير الداخلية البحريني يزور جناح الحرس الوطني في «آيسنار 2026»
وزير الداخلية البحريني يزور جناح الحرس الوطني في «آيسنار 2026»
الرئيس السوري يكشف عن هدية «ثمينة» تلقاها من ترامب
الرئيس السوري يكشف عن هدية «ثمينة» تلقاها من ترامب
