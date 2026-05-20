الأربعاء 20 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«الإمارات لرعاية المواهب» تختار لاعبَين للمشاركة في مونديال الشطرنج

20 مايو 2026 18:30

 
دبي (وام)
يشارك اللاعبان محمد شيان، وسافين خان في بطولة كأس العالم للفئة العمرية من 8 أعوام إلى 12 عاماً، المقررة بباتومي في جورجيا خلال الفترة من 15 إلى 28 يونيو المقبل، بمشاركة نخبة اللاعبين الواعدين عالمياً.
ووقع الاختيار على اللاعبين لتمثيل المنتخب، من قبل لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، ضمن مخرجات دوري الشطرنج الرقمي للمدارس 2026، الذي نظمته وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، واتحاد الشطرنج، وبدعم اللجنة.
وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، أن المشاركة في البطولة خطوة مهمة ضمن استراتيجية الوزارة لاكتشاف المواهب الرياضية، وصقلها منذ المراحل العمرية المبكرة، مشيراً إلى أن الاهتمام بالمواهب الوطنية يُعد أحد المحاور الأساسية في تطوير الرياضة الإماراتية، وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.
وأضاف أن اللجنة تعمل بالتعاون مع الاتحادات الرياضية والمؤسسات التعليمية على توفير بيئة متكاملة لتطوير اللاعبين الواعدين في الرياضات المختلفة، من خلال البرامج التخصصية، والمشاركات الخارجية التي تمنحهم فرص الاحتكاك واكتساب الخبرات الدولية، مشيراً إلى أن البطولة مرحلة مهمة للاعبين خصوصاً بعد محطة «دوري الشطرنج الرقمي للمدارس 2026».

