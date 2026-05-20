الأربعاء 20 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الرياضة للجميع» والبنك العربي يتعاونان لتنظيم الفعاليات المجتمعية

«الرياضة للجميع» والبنك العربي يتعاونان لتنظيم الفعاليات المجتمعية
20 مايو 2026 19:00

 
الشارقة (وام)
أعلن اتحاد الرياضة للجميع، والبنك العربي المتحد توقيع اتفاقية تعاون مشترك، لدعم تنظيم الفعاليات الرياضية والمجتمعية بمقر البنك في الشارقة أمس، بحضور سعيد العاجل رئيس اتحاد الرياضة للجميع، وشريش بيديه الرئيس التنفيذي للبنك.
وأكد العاجل أن الاتفاقية تعزز الجهود المشتركة لدعم الرياضات المجتمعية، وتمكين الفئات المختلفة من البرامج والأنشطة، كما أثنى على الجهود الملموسة للبنك في الاهتمام بالفعاليات الرياضية المجتمعية، وحرص مجلس إدارته على بناء شراكة فاعلة مع اتحاد الإمارات للرياضة الجميع، ودعم المبادرات المختلفة، انطلاقاً من مبادئ المسؤولية المجتمعية، والحرص على دوره الوطني.
بدوره، وصف الرئيس التنفيذي للبنك العربي اتفاقية التعاون بأنها تؤكد التزامهم المستمر بدعم المبادرات والفعاليات المجتمعية والرياضية، لتعزيز جودة الحياة، وترسيخ قيم التعاون والشراكة المجتمعية، وقناعته الراسخة بأن دعم القطاع الرياضي وتمكين المبادرات الوطنية يمثّل جزءاً أساسياً من مسؤوليته المجتمعية، والمساهمة في تحقيق أثر إيجابي ومستدام يخدم المجتمع، ويتماشى مع التوجهات الوطنية.

أخبار ذات صلة
دوري «التزلج المدولب» ينطلق غداً في دبي
«دولي كرة القدم المصغّرة» يعلن أجندة بطولاته ويُشيد بجهود الإمارات
الرياضة للجميع
لجنة الرياضة للجميع
سعيد العاجل
البنك العربي
آخر الأخبار
حاكم الفجيرة: التأمين الصحي الشامل رؤية قائد يضع الإنسان أولاً ويؤسس لمستقبل أكثر ازدهاراً
علوم الدار
حاكم الفجيرة: التأمين الصحي الشامل رؤية قائد يضع الإنسان أولاً ويؤسس لمستقبل أكثر ازدهاراً
اليوم 19:12
«الرياضة للجميع» والبنك العربي يتعاونان لتنظيم الفعاليات المجتمعية
الرياضة
«الرياضة للجميع» والبنك العربي يتعاونان لتنظيم الفعاليات المجتمعية
اليوم 19:00
حمدان بن محمد يطلع على جهود جمارك دبي لتعزيز سلاسل الإمداد
علوم الدار
حمدان بن محمد يطلع على جهود جمارك دبي لتعزيز سلاسل الإمداد
اليوم 18:53
محمد بن راشد: التقنية يجب أن تخدم الإنسان وترفع من جودة حياته
علوم الدار
محمد بن راشد: التقنية يجب أن تخدم الإنسان وترفع من جودة حياته
اليوم 18:51
«الإمارات لرعاية المواهب» تختار لاعبَين للمشاركة في مونديال الشطرنج
الرياضة
«الإمارات لرعاية المواهب» تختار لاعبَين للمشاركة في مونديال الشطرنج
اليوم 18:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©