محمد الشرقي يلتقي فريق «نادي الفجيرة للفنون القتالية»

منتخب السنوكر يحرز ذهبية الفرق في الألعاب الخليجية بالدوحة (من المصدر)
20 مايو 2026 16:23

 
الفجيرة (وام)
التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، نادر أبو شاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، وفريق النادي، بمناسبة تتويج نادي الفجيرة للفنون القتالية بالمركز الأول في جوائز صناعة الرياضة في الشرق الأوسط لعام 2026 (SPIA Middle East Awards 2026)، إحدى أبرز الجوائز الرياضية المتخصصة في المنطقة.
وأكّد سموه اهتمام حكومة الفجيرة بالقطاع الرياضي وتطويرها، وتمكين البيئة الداعمة التي تسهم في الارتقاء بإنجازات الأندية والرياضيين في الإمارة، وتحقيق مستويات متقدمة من التميز والتنافسية، بما يعكس مكانة الفجيرة المتنامية على خريطة الرياضة الإقليمية والدولية.
ونوّه سموه بمتابعة واهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بالقطاع الرياضي، وحرص سموه على تطوير البنية الرياضية وتمكين المواهب الوطنية، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة في أوساط الرياضة العالمية.
وهنّأ سموه نادي الفجيرة للفنون القتالية على هذا الإنجاز الرياضي المميز، الذي يعكس مستوى تطور الرياضة في إمارة الفجيرة، ويضاف إلى سجل إنجازات الإمارة في المحافل الرياضية الدولية.
من جانبه، عبر نادر أبو شاويش عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة على دعمه واهتمامه المستمر بالقطاع الرياضي، بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم الإمارة في المحافل العالمية، مؤكداً أن هذا التتويج يأتي ثمرة للرؤية الطموحة والدعم المستمر من سموه.
حضر اللقاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وفريق نادي الفجيرة للفنون القتالية.

