حوراء مدربة لمنتخب رجال الكاراتيه في الألعاب الخليجية



علي معالي (أبوظبي)

توجهت بعثة منتخب الكاراتيه إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في الألعاب الخليجية التي تجري منافساتها يوم غد الخميس، ويشارك فيها منتخبنا بـ 5 لاعبين وهم: إبراهيم أحمد بخيت وزن 60 كجم، راشد خالد الصريدي وزن 67 كجم، علي ناصر يوسف وزن 75 كجم، علي عبدالله آل علي وزن 84 كجن، وسيف راشد القايدي وزن فوق 84 كجم، ومعهم حوراء العجمي لاعبة منتخب السيدات مدربة، وهو ما يحدث لأول مرة، حيث لا تزال حوراء لاعبة بالمنتخب، ومن المقرر أن تُعلن الاعتزال كلاعبة قريباً، على أن تتفرغ كاملاً لمجال التدريب خاصة وأن لديها عدة دورت تدريبية وتمتلك خبرات كبيرة.

صرح أحمد باصليب عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، مدير المنتخب بأن الألعاب يشارك في الألعاب الخليجية بعناصر لأول مرة مثل علي آل علي، وراشد الصريدي وعلي ناصر، ونتوقع مشاركة بأفضل صورة قائلا:«هي فرصة طيبة للغاية لاكتساب خبرات كبيرة تمنحهم القوة للمشاركات المقبلة».

وقال أحمد باصليب: «تواجدنا على الساحة الخليجية مهم للغاية، بعناصر كاملة من المواطنين من لاعبين ومدربين، وننتظر من هذه المجموعة من اللاعبين أن تُقدم الكثير للعبة خلال السنوات المقبلة، ودعمنا كبير في اتحاد الكاراتيه برئاسة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي لهذه المجموعة ولكافة المنتخبات الوطنية لكل المراحل السنية سواء للرجال أو السيدات»..