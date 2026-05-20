الأربعاء 20 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
أرسنال يحتفي بلقب الدوري الإنجليزي31 مايو

20 مايو 2026 16:33


لندن (د ب أ)
يحتفل نادي أرسنال بكأس الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 31 مايو الجاري، وحقق أرسنال لقب الدوري لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً، بعد تعادل مانشستر سيتي 1 / 1 مع مضيفه بورنموث.
وربما يكون موكب الاحتفال في منطقة إزلنجتون شمال العاصمة البريطانية لندن بمثابة احتفال مزدوج، حال فوز أرسنال على باريس سان جيرمان الفرنسي (حامل اللقب) في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا وتتويجه باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه، في اليوم السابق.
ويمثل النهائي، الذي يقام على ملعب (بوشكاش أرينا) في العاصمة المجرية بودابست، الظهور الثاني لأرسنال في هذا الدور بالمسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية.
ومن المقرر أن يتسلم أرسنال كأس الدوري الإنجليزي بعد لقائه الأخير ضد مضيفه كريستال بالاس، يوم الأحد المقبل، في المرحلة الأخيرة للمسابقة، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
وأثار تعادل مانشستر سيتي مع بورنموث احتفالات صاخبة بين لاعبي أرسنال، الذين تجمعوا في مركز تدريبهم بلندن كولني لمشاهدة المباراة، بينما احتشد آلاف المشجعين في ملعب (الإمارات).

