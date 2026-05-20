الأربعاء 20 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«الأبيض» يفتتح مشواره في «خليجي 27» بلقاء نظيره اليمني

20 مايو 2026 16:41


جدة (وام)
أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم جدول ومواعيد مباريات النسخة المقبلة من بطولة «خليجي 27»، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبلين.
ويفتتح منتخبنا الوطني مشواره في البطولة بلقاء منتخب اليمن 24 سبتمبر، الساعة 7:55 مساء بتوقيت الإمارات، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ثم يلتقي منتخب البحرين يوم 27 من الشهر نفسه، الساعة 10:00 مساء، بتوقيت الإمارات، على استاد الأمير عبدالله الفيصل.
ويختتم منتخبنا مشواره في مرحلة المجموعات بلقاء منتخب قطر على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية يوم 30 سبتمبر، الساعة 09:30 مساء، بتوقيت الإمارات.
وتجمع المباراة الافتتاحية منتخبي السعودية والكويت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية يوم الأربعاء 23 سبتمبر المقبل، فيما تقام المباراة النهائية على الملعب نفسه 6 أكتوبر المقبل.

