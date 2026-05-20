عمر المرزوقي: اختياري ضمن «القدوات الرياضية» لأولمبياد داكار دافع كبير

20 مايو 2026 21:30

لشبونة(وام)
أكد عمر عبدالعزيز المرزوقي فارس منتخبنا الوطني لقفز الحواجز أن اختياره اليوم، من اللجنة الأولمبية الدولية ضمن "القدوات الرياضية" لدورة الألعاب الأولمبية للشباب "داكار 2026"، محطة نوعية، ودافع كبير نحو المزيد من الإنجازات باسم دولة الإمارات في المحافل العالمية.
وقال المرزوقي"23" عاماً، الفائز بجائزة أفضل نجم صاعد ضمن جوائز الاتحاد الدولي 2024، إن رياضة قفز الحواجز في الإمارات حققت تطوراً كبيراً، ونتائج عالمية بدعم القيادة الرشيدة، واهتمام ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، وحرصها على توفير جميع متطلبات التفوق العالمي.
كما أشار المرزوقي الذي يستعد حاليا للمشاركة بعد غدٍ ببطولة لشبونة الدولية، إلى أن رياضة قفز الحواجز في دولة الإمارات تستند إلى إرث وطني كبير، وقاعدة صلبة من العناصر الواعدة، للمنافسة على المراكز الأولى في البطولات الإقليمية والقارية والدولية، آملاً أن يكون القدوة للفرسان والفارسات في دولة الإمارات، لمواصلة مسيرة الإنجازات الوطنية، خصوصاً مع تنامي المؤشرات التنافسية العالمية بالدولة.

