دبي تستضيف «فخر العرب» 23 مايو في انطلاقة موسم «المقاتلين المحترفين»

20 مايو 2026 22:00

دبي (وام)
تستضيف دبي بطولة «فخر العرب» في افتتاح موسم 2026 لرابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في كوكاكولا أرينا يومي 23 و24 مايو الجاري، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.
وتشهد البطولة مشاركة نخبة من المقاتلين يمثلون 11 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في خطوة تعكس النمو المتواصل لرياضات الفنون القتالية المختلطة، والمكانة التي رسختها دبي وجهة عالمية لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية والترفيهية.
وتنطلق فعاليات السبت بالمؤتمر الصحفي الرسمي ومراسم الوزن الاحتفالية، يعقبهما عرضان فنيان يحييهما الفنانان محمد رمضان وبدر الشعيبي، فيما تقام النزالات الرسمية مساء الأحد وسط حضور جماهيري مرتقب.
ويتصدر النزال الرئيس الإماراتي محمد يحيى، الملقب بـ«المحارب الإماراتي»، في أول ظهور له ضمن الرابطة ويواجه التونسي مهدي السعدي ضمن منافسات ربع نهائي وزن الريشة.
وأكد محمد يحيى جاهزيته الكاملة للمواجهة مشيراً إلى أن خوض النزالات الكبرى يمثل جزءاً من مسيرته الاحترافية، وأن تركيزه ينصب على تحقيق الفوز أمام الجماهير الإماراتية.
من جانبه، وصف مهدي السعدي الذي يقيم ويتدرب في أبوظبي، النزال بأنه من أبرز محطات مسيرته، معتبراً أن المواجهة تحمل طابعاً تنافسياً خاصاً بين اثنين من أبرز مقاتلي المنطقة.
وفي محطة تاريخية، تخوض الإماراتية زمزم الحمادي أول ظهور لها ضمن البطولة، لتصبح أول مقاتلة إماراتية تشارك في منظمة إقليمية كبرى للفنون القتالية المختلطة، عندما تواجه المصرية عبير منصور في نزال استعراضي للهواة ضمن وزن القشة للسيدات.
وتدخل زمزم الحمادي، البالغة من العمر 18 عاماً، النزال بسجل خالٍ من الهزائم، بعد تألقها في بطولات الهواة وتتويجها بلقب بطولة العالم للشباب في الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، مؤكدة أن دعم عائلتها، خاصة والدتها، يمثل أحد أبرز دوافعها داخل القفص.
وفي الحدث المشترك الرئيس لربع نهائي الوزن الخفيف، يلتقي المغربي صلاح الدين هاملي، حامل اللقب وصاحب السجل المثالي، مع الجزائري إلياس جيرون في مواجهة مرتقبة.
وتتضمن البطاقة عدة نزالات أخرى، أبرزها مواجهة البحريني حمزة كوهجي أمام المغربي طه بنداوود ضمن منافسات وزن الريشة، إلى جانب مواجهات الوزن الخفيف التي تجمع العراقي محمد فهمي بالمصري عاصم غانم، والمصري أحمد السيسي أمام العراقي هاردا كريم، إضافة إلى اللبناني جورج عيد أمام العراقي حسين فاخر.
وقال جيروم مازيت المدير العام لرابطة المقاتلين المحترفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن بطولة «فخر العرب» تجسد رؤية الرابطة في توفير منصة احترافية تمنح المقاتلين العرب فرصة الظهور والمنافسة على أعلى المستويات العالمية، إلى جانب تعزيز الحضور الجماهيري المتنامي لرياضات الفنون القتالية المختلطة في المنطقة.
وأضاف أن دبي أصبحت واحدة من أبرز المدن العالمية في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، معتبراً أن إقامة افتتاح الموسم فيها يعكس مكانتها المتنامية، خاصة مع الدمج بين الرياضة والترفيه والثقافة في تجربة متكاملة للجماهير.

