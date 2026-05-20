الأربعاء 20 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أبوظبي «كريكيت سبورتس هب» يشرف رسمياً على بطولة «T10»

20 مايو 2026 22:32

أبوظبي (وام)
أعلن «أبوظبي كريكيت سبورتس هب» الإشراف رسمياً على بطولة أبوظبي «T10»، عبر استحواذه على ملكية الحصة الأكبر، وحقوق الإدارة التجارية للحدث المقرر إقامته خلال 7 إلى 20 نوفمبر المقبل في استاد زايد للكريكيت بأبوظبي.
وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي رئيس أبوظبي «كريكيت سبورتس هب»، إن التطور الاستراتيجي للبطولة يعزز الحوكمة، ويرسخ المصداقية المؤسسية، إلى جانب وضع استراتيجية واضحة للنمو العالمي، ما يشكل انطلاقة جديدة لبطولة أثبتت حضورها خلال فترة زمنية قصيرة، مع بناء قاعدة جماهيرية متنامية في أبوظبي.
وأكد خالد الزرعوني، نائب رئيس مجلس الإمارات للكريكيت، دعم المجلس لإطار الحوكمة الجديد الذي يقوده أبوظبي «كريكيت سبورتس هب»، لاسيما أن أبوظبي T10، رسخت مكانتها بوصفها صيغة مبتكرة وراسخة ضمن أجندة الكريكيت العالمية.
بدوره ذكر شاجي ملك، مؤسس بطولة أبوظبي T10، إن هذه الخطوة تعد مرحلة مهمة في مسيرة تطور البطولة بمكانتها العالمية، مشيراً إلى أنها تمتلك اليوم الهيكل والخبرة والدعم المؤسسي.
من جهته نوه مات باوتشر، الرئيس التنفيذي لأبوظبي «كريكيت سبورتس هب»، الرئيس التنفيذي لبطولة أبوظبي T10، إلى أن الحدث أصبح من أكثر البطولات جاذبية في عالم الكريكيت، وشدد على ترسيخ الأسس اللازمة لمرحلة النمو المقبلة.

